Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano una proposta destinata a far discutere e una malattia che metterà in allarme uno dei protagonisti. Nella puntata in onda mercoledì 11 febbraio alle 16:10 su Rai 1, Tancredi sorprenderà Rosa con un’inaspettata proposta di lavoro, mentre le condizioni di Anita peggioreranno, gettando Enrico nella disperazione. Nel frattempo, Irene confiderà a Johnny le sue preoccupazioni dopo la lite con Rebecca, mentre Matteo ed Ettore arriveranno allo scontro davanti a Odile, creando ulteriore tensione.

Rosa non sa se accettare la proposta di Tancredi

Tancredi non ha alcuna intenzione di rinunciare a Rosa e, deciso a conquistarla definitivamente, escogiterà un nuovo modo per renderla felice e tenerla vicina a sé. Il nipote di Adelaide questa volta le farà una proposta di lavoro davvero allettante, mettendo però la giornalista in una situazione di grande difficoltà, soprattutto per il suo recente impegno a Il Paradiso delle signore. Rosa, infatti, è stata scelta per seguire la nuova rubrica Cronache dal Set, nata dopo che il negozio è diventato il luogo delle riprese del musicarello di Marina Valli. Accettare l’offerta di Tancredi significherebbe mettere tutto in discussione, e la giovane non saprà come muoversi né quale strada scegliere.

Intanto, Botteri inizierà a provare una certa gelosia nei confronti di Delia, dopo aver scoperto che la fidanzata ha attirato le attenzioni di Nazzareno Amidei, scatenando in lui più di un turbamento.

Enrico disperato per Anita

Nel frattempo, la piccola Anita starà sempre peggio: quella che sembrava una semplice influenza si rivelerà qualcosa di molto più serio. Enrico, profondamente preoccupato per le condizioni della figlia, non sottovaluterà i sintomi e, da medico, capirà subito che c’è qualcosa che non torna. Aver notato quei segnali insoliti sarà per lui un vero campanello d’allarme: il dottor Proietti vorrà vederci chiaro e capire quale malattia abbia colpito Anita. Irene, intanto, confiderà a Johnny di aver avuto un brutto litigio con Rebecca, la sorella del suo fidanzato Cesare.

Le due ragazze hanno discusso a causa del regalo che Irene vorrebbe fare a Cesare per San Valentino, scatenando tensioni inattese. Per Matteo, invece, arriverà il momento di fare un’amara scoperta: Il Paradiso delle signore risulterà improvvisamente svantaggiato a causa di un cambiamento imprevisto nel piano delle riprese del film di Marina Valli. Una modifica che penalizzerà il negozio di Roberto, favorendo invece la Galleria Milano Moda. Matteo capirà immediatamente che dietro questa decisione c’è lo zampino di Ettore. Portelli non resterà a guardare e affronterà il rivale senza esitazioni, dando vita a uno scontro acceso che avverrà proprio davanti a Odile.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Ettore e Greta sono i nipoti di Umberto

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, andate in onda su Rai 1, Ettore e Greta hanno avuto un duro confronto durante il quale è finalmente emersa la verità sulle loro origini: i due sono i nipoti di Umberto Guarnieri, figli del fratello maggiore del commendatore, Arturo. Quest’ultimo è stato ricordato dallo stesso Umberto in un dialogo al Circolo con Tancredi, durante il quale Guarnieri ha rivelato che Arturo è morto vent’anni prima sulle Alpi svizzere. Grazie alle indagini della polizia, Umberto ha scoperto che il fratello si era sposato e aveva avuto dei figli. Tuttavia, ha confessato di non aver saputo più nulla della famiglia di Arturo e di non aver mai voluto cercarli.