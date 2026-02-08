Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore preannunciano momenti difficili per una delle giovani protagoniste. Nella puntata in onda venerdì 13 febbraio alle 16:10 su Rai 1, Delia continuerà a essere bersaglio delle molestie di Nazzareno, ma la situazione non resterà più nascosta. Sarà infatti Botteri a intervenire con decisione: dopo aver appreso da Marina Valli ciò che sta accadendo alla sua fidanzata sul set, l’uomo affronterà l’attore senza esitazioni. Nel frattempo, Marcello sarà convinto che la sua storia con Rosa non sia davvero finita, mentre Irene riterrà ormai arrivata al capolinea la sua relazione con Cesare.

Botteri protegge Delia dalle avance di Nazzareno Amidei

Gianlorenzo Botteri farà una scoperta destinata a sconvolgerlo: sarà Marina Valli a rivelargli le molestie che la sua fidanzata Delia sta subendo sul set del musicarello. Lo stilista verrà così a sapere che Nazzareno Amidei ha preso di mira la ragazza, avanzando richieste indesiderate e comportandosi in modo inaccettabile. A quel punto, Botteri non resterà certo in silenzio. Al contrario, deciderà di intervenire personalmente e con decisione per mettere fine alla situazione. Le anticipazioni della puntata del 13 febbraio, però, non chiariscono quale sarà la sua reazione: non è dato sapere se Gianlorenzo tenterà un confronto verbale o se, esasperato, finirà per perdere le staffe arrivando allo scontro fisico con l’attore.

Allo stesso modo, non viene ancora rivelato come reagirà Delia all’intervento del suo fidanzato: se si sentirà protetta e lusingata oppure se resterà turbata dall’intromissione, temendo ripercussioni sul lavoro.

Irene crede che la relazione con Cesare sia finita

Nel frattempo, Irene non vivrà con serenità l’imminente arrivo di San Valentino. La capo commessa del Paradiso, infatti, sarà convinta che, dopo i recenti problemi con Rebecca, la sorella del suo fidanzato, la sua relazione con il brillante avvocato Cesare Brugnoli sia ormai giunta al capolinea. Eppure, per Irene è in arrivo un momento inaspettatamente emozionante: Cesare avrà infatti preparato per lei una sorpresa speciale. Le anticipazioni, però, non rivelano ancora i dettagli di ciò che Brugnoli ha organizzato né in che modo riuscirà a stupire la sua amata.

Intanto, Marcello interpreterà come un segnale positivo la decisione di Rosa di non accettare l’incarico proposto da Tancredi. Barbieri sarà convinto che la loro storia d’amore possa davvero rinascere dopo la crisi degli ultimi tempi. Tuttavia, le trame non chiariscono se la scelta di Rosa sia dettata dai sentimenti per Marcello o semplicemente dal carico di lavoro già molto impegnativo nella redazione del negozio. Infine, Fulvio e Caterina rafforzeranno il loro legame padre-figlia organizzando qualcosa di speciale proprio in occasione della festa degli innamorati, un momento che promette di avvicinarli ancora di più.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Delia è stata scelta come parrucchiera per gli attori

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, andate in onda su Rai 1, Delia ha avuto l’onore di diventare la parrucchiera ufficiale degli attori del musicarello. È stata infatti Marina Valli in persona ad affidarle questo prestigioso incarico, riconoscendo il suo talento e la sua dedizione. Nel frattempo, Greta è stata scelta come stilista dei costumi di scena, mentre le riprese, grazie all’intuizione di Matteo, si sarebbero svolte proprio all’interno del negozio di moda. Per rendere il tutto più credibile, Roberto ha giocato uno scherzo alle commesse, fingendo che l’atelier dovesse chiudere, lasciando le ragazze deluse e confuse. Solo in seguito il direttore ha spiegato loro la verità: il negozio sarebbe rimasto chiuso sì, ma solo alle clienti, perché stava per trasformarsi nel set ufficiale del musicarello.