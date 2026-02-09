Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore rivelano l’arrivo inatteso di un telegramma destinato a sconvolgere gli equilibri. Nella puntata in onda lunedì 16 febbraio alle 16:10 su Rai 1, Agata riceverà una comunicazione ufficiale dalla soprintendenza di Firenze: dovrà presentarsi una settimana prima rispetto alla data stabilita, mettendola di fronte a una scelta improvvisa e tutt’altro che semplice. Nel frattempo, Odile continuerà a essere manipolata dai fratelli Marchesi, Greta ed Ettore, determinati a mettere le mani sulla lettera lasciata dal loro padre.

I due non esiteranno a ricorrere all’inganno pur di raggiungere il loro obiettivo, trascinando Odile in una spirale di menzogne sempre più pericolosa.

Agata deve trasferirsi in anticipo a Firenze

Agata riceverà una notizia destinata a scombussolare tutti i suoi piani. La figlia minore dei coniugi Puglisi, ormai prossima al trasferimento in Toscana, leggerà un telegramma appena recapitato che cambierà radicalmente i suoi programmi. Il mittente sarà la soprintendenza di Firenze, che le chiederà di presentarsi una settimana prima rispetto alla data stabilita. Nel frattempo, il rapporto tra Rosa e Marcello continuerà a non mostrare segnali di miglioramento. Tra i due fidanzati la tensione resterà palpabile, e né la giornalista né il direttore de Il Paradiso delle signore riusciranno ancora a superare le incomprensioni che li dividono, lasciandosi definitivamente alle spalle il passato.

Ettore e Greta ingannano Odile

Nel frattempo, Odile sembrerà ormai perdutamente innamorata di Ettore, con il quale da qualche settimana è ufficialmente fidanzata. E proprio mentre la figlia della contessa vivrà questa relazione come un sogno diventato realtà, continuerà a non sospettare minimamente il grande inganno su cui si fonda. Ettore, infatti, proseguirà a mentirle, così come Greta. I fratelli Marchesi avranno ormai un unico obiettivo: entrare in possesso della lettera che il loro padre, Arturo Guarnieri, ha scritto al fratello minore Umberto. I due stilisti cercheranno quindi di architettare un piano per impossessarsi dell’importante missiva, convinti che possa contenere verità a loro sconosciute e potenzialmente in grado di smentire la versione dei fatti raccontata dalla loro madre.

Infine, Matteo sarà pronto a fare una rivelazione a Umberto, spiegandogli per filo e per segno cosa sia accaduto alla fotografia che sua madre Silvana gli aveva inviato. Il ragioniere Portelli racconterà a Guarnieri che lo scatto, quello che ritraeva Silvana insieme all’intera famiglia Marchesi, padre, madre e i figli Ettore e Greta, è misteriosamente scomparso dal suo ufficio. Matteo confesserà a Umberto di aver trovato la pochette di Ettore a terra e di essere certo che sia stato proprio lui a far sparire la foto. A quel punto, i due inizieranno a sospettare che dietro ai fratelli Marchesi si nasconda qualcosa di inquietante e decideranno di andare a fondo per scoprire la verità.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Greta ha cercato la lettera di suo padre

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore andate in onda su Rai 1, Greta ha scoperto da Umberto che Arturo gli aveva scritto una lettera molti anni prima. La sorella di Ettore ha quindi atteso il momento opportuno per frugare nell’ufficio di Guarnieri alla ricerca della missiva. La stilista ha rovistato nei cassetti senza trovare nulla, finché non si è accorta della presenza di una cassaforte nascosta dietro un quadro. A quel punto ha ipotizzato che Umberto potesse aver riposto proprio lì la lettera del fratello maggiore.