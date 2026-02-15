Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano un passo falso commesso da una delle protagoniste, che darà modo al suo fidanzato di accedere ai segreti custoditi a Villa Guarnieri. Nella puntata in onda mercoledì 18 febbraio alle 16:10 su Rai 1, Odile offrirà a Ettore l’occasione di aprire la cassaforte di Umberto, mentre Johnny avrà un incidente che farà preoccupare Irene. Spazio anche alle vicende di Matteo, che rivelerà a suo fratello Marcello il motivo che lo spinge a partire per Londra.

Odile dà modo a Ettore di accedere alla cassaforte di Umberto

A Villa Guarnieri sta per consumarsi un evento che potrebbe mettere seriamente nei guai Umberto, e sarà proprio sua figlia a compiere un gesto destinato a provocare conseguenze pesanti. Odile, pur senza intenzione, offrirà a Ettore l’occasione di accedere alla cassaforte nascosta dietro il quadro nello studio di Umberto. È proprio lì che Greta, qualche giorno prima, aveva ipotizzato potesse trovarsi la lettera che Arturo, il loro defunto padre, aveva inviato al fratello minore Umberto. Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore non svelano cosa accadrà nel dettaglio, ma è plausibile immaginare che, mentre Odile apre la cassaforte, Ettore riesca a memorizzare la combinazione per poi usarla in futuro o comunicarla a sua sorella Greta, con l’obiettivo di impossessarsi della lettera custodita al suo interno.

Johnny ha un incidente

Nel frattempo, nella puntata in onda il 18 febbraio, si verificherà anche un episodio spiacevole che coinvolgerà il cugino di Delia. Johnny, infatti, rimarrà vittima di un incidente e Irene si rivelerà un’amica premurosa, mostrandosi molto preoccupata per lui. Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore non chiariscono ancora quanto si farà male né in quali circostanze avverrà l’incidente: non è dato sapere se si tratterà di un infortunio sul lavoro o se accadrà mentre si trova alla guida del furgoncino. Intanto, Concetta continuerà a essere in ansia per suo marito Ciro, che non è ancora riuscito a trovare un sostituto all’altezza di Mimmo, ormai diventato un cuoco provetto al Gran Caffè Amato.

Matteo, invece, confesserà finalmente a Marcello il vero motivo che lo spinge a partire in tutta fretta per Londra. Portelli rivelerà al fratello di dover viaggiare all’estero per conto di Umberto, con l’obiettivo di indagare sui fratelli Marchesi: sia lui sia Guarnieri sospettano che Ettore e Greta stiano nascondendo qualcosa e trovano il loro comportamento decisamente ambiguo. Infine, Roberto riuscirà a trovare un compromesso capace di soddisfare sia Marcello sia Rosa, che avevano idee completamente opposte per il nuovo numero della rivista del negozio.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Greta ha scoperto che Umberto ha una lettera di suo padre

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, Greta ha scoperto che Umberto è in possesso di una lettera scritta da suo padre Arturo e ha ipotizzato che lo zio potesse averla nascosta nella cassaforte del suo studio a Villa Guarnieri.

Nel frattempo, Odile ha appreso che la madre di Ettore è malata e vive a Londra, mentre Umberto ha cenato al Circolo con Matteo. Proprio durante quella serata, Portelli gli ha confidato i suoi dubbi sul comportamento ambiguo di Ettore. Una rivelazione che non ha sorpreso più di tanto Guarnieri, il quale fin dall’inizio ha manifestato sospetti nei confronti dei fratelli Marchesi.