Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano una confidenza destinata a creare scalpore. Nella puntata che andrà in onda mercoledì 18 febbraio alle 16:10 su Rai 1, Matteo rivelerà a Marcello di essere in partenza per Londra per indagare su Ettore e Greta. Nel frattempo, Ciro non riuscirà a trovare un sostituto per Mimmo, mentre Johnny sarà vittima di un incidente.

Matteo confessa a Marcello di dovere indagare sui fratelli Marchesi

Matteo riceverà un importante incarico da Umberto Guarnieri. Il commendatore, infatti, gli affiderà un compito di grande fiducia e responsabilità, confermando così quanto ormai consideri il ragioniere de Il Paradiso delle signore una persona di cui fidarsi ciecamente.

Dopo aver appreso da Portelli quanto accaduto con Ettore e della foto di Silvana misteriosamente scomparsa dall’ufficio, Umberto chiederà a Matteo di recarsi con urgenza a Londra. Proprio lì, infatti, sembrerebbe trovarsi la madre malata dei fratelli Marchesi. Portelli, quindi, per conto di Umberto, dovrà partire per l’estero e fare luce sulle origini di Ettore e Greta. Della sua imminente partenza verrà subito informato Marcello, che scoprirà così un retroscena inaspettato sui due stilisti della Galleria Milano Moda: potrebbero nascondere qualcosa di losco.

Odile offre a Ettore l'occasione di accedere alla cassaforte

Nel frattempo, Roberto dovrà gestire i problemi tra Marcello e Rosa, che avranno una discussione riguardante il nuovo numero della rivista de Il Paradiso delle signore.

E mentre Landi riuscirà a trovare un compromesso per accontentare i due colleghi, Ciro non riuscirà ancora a trovare un sostituto per Mimmo al Gran Caffè Amato. Questa situazione inizierà a pesare su Concetta, che comincerà a preoccuparsi seriamente per l’attività imprenditoriale del marito. Odile, invece, commetterà un passo che si rivelerà poi fatale: darà a Ettore l’occasione di accedere alla cassaforte di Umberto, nascosta dietro un quadro nello studio del banchiere a Villa Guarnieri. Johnny, infine, avrà un incidente e riceverà un aiuto prezioso da Irene, che si dimostrerà molto premurosa nei suoi confronti.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Ettore è andato a Londra

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore trasmesse su Rai 1, Ettore è partito improvvisamente per Londra per assistere sua madre, che ha avuto una nuova crisi.

Greta si era raccomandata con il fratello di non far trapelare nulla riguardo al viaggio, ma lo stilista ha raccontato la verità a Odile. Questo segreto svelato ha fatto andare su tutte le furie Greta che, quando ha scoperto da Odile di essere stata messa al corrente, l’ha trattata male, salvo poi scusarsi. Nel frattempo, Umberto ha rivelato alla stilista della Galleria Milano Moda di conservare una lettera di suo fratello Arturo, scritta poco prima di perdere la vita. Tuttavia, Guarnieri non ha la minima idea che Greta sia sua nipote, essendo figlia del suo fratello maggiore ormai deceduto.