Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano un sorprendente colpo di scena destinato a sconvolgere ciò che accadrà a Villa Guarnieri. Nella puntata in onda venerdì 20 febbraio alle 16:10 su Rai 1, Greta riuscirà ad aprire di nascosto la cassaforte di Umberto, a recuperare la lettera di suo padre Arturo e a scattarne una foto. Nel frattempo, Marcello e Rosa continueranno a vivere il loro amore, mentre Irene inizierà a immaginare un futuro insieme a Cesare.

Greta apre la cassaforte di Umberto e trova la lettera di suo padre

I fratelli Marchesi continueranno a tramare alle spalle di Umberto e Odile.

Proprio durante un servizio fotografico a Villa Guarnieri si presenterà una ghiotta occasione per Greta, che riuscirà a compiere un gesto ignobile senza essere scoperta. La stilista, infatti, approfitterà di un momento di distrazione per aprire la cassaforte di Umberto e lì dentro troverà esattamente ciò che stava cercando da giorni. Greta rinverrà proprio lì la lettera di suo padre Arturo, fratello maggiore di Umberto, menzionata di recente dal Commendatore. La giovane Marchesi, però, non ruberà la missiva: secondo le anticipazioni, si limiterà a fotografarla. Resta ancora da chiarire cosa sia scritto in quella lettera e se possa far luce sulla misteriosa morte di Arturo che, stando al racconto di Umberto, sarebbe avvenuta sulle Alpi svizzere.

Il sentimento tra Marcello e Rosa è ancora forte, tanto da spingere i due a cercare un nuovo e forse definitivo confronto. Irene, invece, spera in un futuro sereno per lei e Cesare. Agata e Mimmo stanno per lasciare Milano convinti che la situazione in Caffetteria si sia risolta, ma si scopre che Ciro non ha detto tutta la verità.

Marcello e Rosa si amano ancora

Nel frattempo, verranno affrontate anche le vicende sentimentali di Marcello e Rosa, che continueranno ad amarsi e cercheranno un nuovo e definitivo confronto. Irene, invece, inizierà a sognare un futuro sereno insieme a Cesare. Per Agata e Mimmo arriverà il momento di lasciare Milano per trasferirsi a Firenze. Proprio mentre saranno in partenza, i due fidanzati crederanno che la situazione al Gran Caffè Amato sia finalmente risolta.

Tuttavia, emergerà la verità: Ciro non ha raccontato come stanno realmente le cose e ha mentito sulla situazione.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Mimmo ha deciso di andare a Firenze

Nei precedenti episodi de Il Paradiso delle signore trasmessi su Rai 1, Agata ha sostenuto un colloquio scoprendo di essere stata selezionata tra le allieve del corso di restauro per un’interessante opportunità lavorativa a Firenze. Dopo aver realizzato che questo avrebbe comportato lasciare Milano, la più giovane dei Puglisi ha affrontato la questione con i genitori, Ciro e Concetta, e con il fidanzato Mimmo. Quest’ultimo, che nel frattempo si era messo completamente a disposizione del suocero per aiutarlo al Gran Caffè Amato, ha sorpreso Agata rivelandole di non voler vivere una relazione a distanza e, soprattutto, di non voler essere il motivo per cui lei rinuncerebbe a un’occasione così importante.

Per questo motivo, Mimmo ha deciso di trasferirsi a Firenze insieme alla compagna, lasciando però Ciro in grande difficoltà con il locale, dato che contava molto sulle sue abilità in cucina. Nel frattempo, anche per Delia è arrivata una novità significativa: Marina l’ha scelta come responsabile delle acconciature sul set del nuovo musicarello. Le riprese del film, inoltre, hanno trovato la loro location ideale proprio nel negozio diretto da Roberto Landi.