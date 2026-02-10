Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano un colpo che andrà a segno esattamente come pianificato. Nell’episodio in onda venerdì 20 febbraio alle 16:10 su Rai 1, i fratelli Marchesi riusciranno finalmente a mettere le mani su ciò che desiderano da settimane. Sarà Greta a trovare, nella cassaforte di Umberto, la missiva che suo padre, Arturo Guarnieri, aveva scritto anni prima al fratello minore. La stilista, però, non si limiterà a sottrarre la lettera né perderà tempo a leggerla: farà molto di più. Riuscirà infatti a scattare una foto del manoscritto.

Greta trova la lettera di suo padre Arturo scritta a Umberto

I fratelli Marchesi continueranno a muoversi indisturbati a Villa Guarnieri grazie al loro coinvolgimento nelle riprese del musicarello di Marina Valli. Sarà proprio durante un servizio fotografico nella lussuosa dimora milanese che i due stilisti riusciranno a portare a termine un’impresa che, per giorni, era sembrata quasi impossibile. Greta, infatti, troverà la lettera che suo padre Arturo, fratello maggiore di Umberto Guarnieri, aveva inviato al commendatore decenni prima. Le anticipazioni, però, non rivelano minimamente cosa sia scritto nero su bianco nella missiva, né se il contenuto potrà finalmente fare luce sull’oscuro passato di Arturo e sulle vere origini di Ettore e Greta.

Greta scatta una fotografia alla lettera di Arturo

Nel frattempo, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore chiariscono un dettaglio molto importante, che permette di capire quale sarà il vero piano di Greta. La stilista, infatti, probabilmente non vorrà rubare la missiva di suo padre, poiché la sua scomparsa dalla cassaforte potrebbe insospettire Umberto. Per questo motivo Greta adotterà uno stratagemma per conservare comunque il contenuto della lettera: scatterà una fotografia al manoscritto di Arturo. È anche possibile che la sorella di Ettore scelga questa soluzione perché non avrà molto tempo per leggere il documento sul posto e preferirà farlo con calma, lontano da occhi indiscreti, grazie allo scatto.

Intanto, Marcello e Rosa si renderanno conto di essere ancora legati da un sentimento profondo, che li porterà a cercare un nuovo e forse definitivo confronto. Irene, invece, sognerà un futuro sereno accanto a Cesare. Infine, Agata e Mimmo saranno pronti a lasciare Milano per trasferirsi a Firenze, convinti che Ciro abbia risolto tutti i problemi al Gran Caffè Amato dopo l’addio di Burgio come cuoco. Tuttavia, emergerà la verità: il signor Puglisi non ha raccontato realmente come stanno le cose.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Greta ha scoperto che Umberto ha una lettera di Arturo

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle Signore, trasmesse su Rai 1, Greta ha cercato di avvicinarsi a Umberto con l’unico scopo di scoprire qualcosa in più su Arturo.

Il commendatore, dal canto suo, non ha minimamente sospettato che la stilista sia in realtà sua nipote, essendo figlia del fratello maggiore, morto vent’anni prima. Proprio durante alcune confidenze fatte da Umberto nel corso di una serata al Circolo, Greta è venuta a conoscenza di un’informazione importante riguardo a suo padre: prima di morire, Arturo gli aveva scritto una lettera. Intanto, è emerso un ulteriore retroscena sui fratelli Marchesi: i due hanno una madre malata a Londra. È stato Ettore a confidarlo a Odile, giustificando così il suo improvviso viaggio nella capitale inglese. Quando poi Odile ha offerto il suo aiuto a Greta, qualora avesse bisogno di qualcosa per sostenere la madre, la stilista ha reagito con rabbia, salvo poi scusarsi il giorno successivo.