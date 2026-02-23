Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore rivelano una telefonata allarmante destinata a gettare due protagonisti nella più totale angoscia. Nell’episodio in onda lunedì 2 marzo alle 16:10 su Rai 1 sarà Enrico a ricevere una chiamata da Barbara, profondamente turbata per il peggioramento delle condizioni del fratellino Maurizio. Nel frattempo, Concetta finirà inaspettatamente sulla copertina della rivista del negozio, mentre i fratelli Marchesi scopriranno che è stato Umberto a mandare qualcuno a far visita alla loro madre a Londra, un gesto che aprirà nuovi interrogativi e tensioni.

Barbara telefona a Enrico ed è sconvolta

Nella puntata de Il Paradiso delle signore che inaugurerà il mese di marzo, ci sarà ancora spazio per le vicende dei più piccoli. Dopo la malattia di Anita e quella di Michelino, questa volta sarà Maurizio, il fratellino di Barbara, a manifestare strani sintomi e a peggiorare improvvisamente. Sconvolta e in preda all’ansia, la Venere chiamerà Enrico per chiedere il suo aiuto. Intanto, il numero dei bambini coinvolti continuerà ad aumentare, segno che la situazione non è più circoscritta a pochi casi isolati. Dietro questi malesseri potrebbe nascondersi qualcosa di molto più serio, e il dottor Proietti inizierà a indagare per capire l’origine di questo allarmante fenomeno.

Ettore e Greta scoprono le indagini di Umberto a Londra

Nel frattempo continueranno a tenere banco le vicende dei fratelli Marchesi che, è bene ricordarlo, sono i nipoti di Umberto, anche se lui ignora completamente il legame di parentela che li unisce. Guarnieri, infatti, non ha mai conosciuto l’identità della moglie e dei figli del suo defunto fratello maggiore Arturo. Eppure, proprio Ettore e Greta scopriranno che è stato lo zio a mandare una persona di fiducia a Londra dalla loro madre Fiona, con l’intento di indagare sul loro conto. Messo alle strette, Umberto sarà costretto ad affrontare la questione con Ettore, cercando di convincerlo della propria buona fede e di dissipare ogni sospetto.

Intanto, Concetta diventerà inaspettatamente il volto della nuova copertina della rivista de Il Paradiso delle signore, posando come testimonial del negozio. A casa Puglisi, invece, arriverà finalmente la nuova lavatrice dopo il guasto della precedente, portando un po’ di sollievo alla famiglia. La puntata di lunedì 2 marzo, inoltre, si chiuderà con una cena al Circolo, organizzata da Sandra insieme alle Veneri. Proprio durante l’evento, Rebecca scoprirà che la zia di Irene intende mantenere una promessa fatta alla nipote, che vale la pena ricordarlo, è la fidanzata di suo fratello, il facoltoso avvocato Cesare Brugnoli. Una rivelazione destinata a creare nuove dinamiche e forse qualche tensione, poiché riguarda il patto stretto tra Sandra e Irene: l’impegno a lasciare alla nipote tutti i suoi beni, a condizione che si sposi per amore.