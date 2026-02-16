Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano un acceso litigio tra due protagonisti, scatenato da una decisione improvvisa che non passerà inosservata. Nella puntata in onda mercoledì 25 febbraio alle 16:10 su Rai 1, Ettore deciderà di partire per Londra per raggiungere sua madre, andando contro la volontà di Greta. La scelta dello stilista avrà ripercussioni anche su Odile e Umberto, che finiranno per discutere proprio a causa di questo evento. Nel frattempo, Mimmo non potrà essere presente al lavoro e la sua assenza rappresenterà un serio problema, poiché Concetta dovrà gestire l’emergenza da sola.

Ettore va a Londra e va contro la decisione di Greta

Alla Galleria Milano Moda l’atmosfera sarà tutt’altro che serena, perché tra i fratelli Marchesi si creerà maretta. L’alleanza tra Ettore e Greta, che sembrava indissolubile, inizierà a incrinarsi a causa di una decisione improvvisa e non condivisa da parte di Ettore. Lo stilista, infatti, prenderà un’iniziativa che va contro il volere della sorella Greta: lasciare Milano per raggiungere la madre malata a Londra. Questa partenza così repentina provocherà anche uno scontro tra Odile e Umberto. Tuttavia, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore non chiariscono quando Ettore lascerà effettivamente la città, poiché nelle puntate previste per il 26 e il 27 febbraio il fidanzato di Odile risulterà ancora a Milano, dove continuerà a tramare alle spalle della ragazza, sua cugina, e di Umberto, suo zio.

Marta spia un litigio fra Ettore e Greta

Nel frattempo, la tensione tra i fratelli Marchesi non passerà inosservata nemmeno agli occhi di Marta, che finora era rimasta ai margini del comportamento ambiguo dei due stilisti della Galleria Milano Moda. La giovane Guarnieri assisterà infatti a un acceso litigio tra Ettore e Greta, anche se le anticipazioni della puntata del 25 febbraio non chiariscono ancora la dinamica precisa dello scontro, né le parole che i due si scambieranno, né quanto Marta riuscirà effettivamente a cogliere. Proseguiranno inoltre le vicende dei più piccoli, tra cui Michelino, che non si sentirà bene. I suoi sintomi porteranno Enrico a temere una possibile grave intossicazione.

Un’ipotesi che farà immediatamente pensare al dottor Proietti alla stessa misteriosa causa che ha colpito sua figlia Anita e altri bambini della casa famiglia. Mentre Botteri avrà in serbo una doppia sorpresa per Delia, Concetta si troverà in grande difficoltà a causa dell’assenza di Mimmo al Gran Caffè Amato. Sarà quindi la sarta de Il Paradiso delle signore a dover fronteggiare l’emergenza e mantenere tutto in equilibrio. Infine, Irene si ritroverà a un bivio: non saprà se accettare l’invito di Cesare, dato che aveva già programmato di guardare il Festival di Sanremo insieme alle sue amiche. Una scelta che potrebbe avere conseguenze non da poco.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Greta ha scoperto che Umberto ha una lettera di Arturo

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, trasmesse su Rai 1, Ettore si è infuriato con Greta perché la stilista ha iniziato a sedurre Umberto. Durante la discussione è finalmente emerso il vero motivo della sua rabbia: Greta si stava avvicinando troppo a Guarnieri, che in realtà è loro zio. È così venuta alla luce la verità sulle origini dei due ragazzi, che sono figli di Arturo, il fratello maggiore di Umberto ormai scomparso. Nel frattempo, Guarnieri ha rivelato a Greta di conservare una lettera proprio di Arturo, senza immaginare di trovarsi davanti alla figlia del defunto fratello, e quindi a sua nipote. Una rivelazione che aggiunge ulteriore tensione a una situazione familiare già estremamente delicata.