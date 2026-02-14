Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano un segreto destinato a venire a galla, e a scoprirlo sarà proprio la persona meno indicata a conoscere una verità tanto delicata. Nella puntata che andrà in onda giovedì 26 febbraio alle 16:10 su Rai 1, Irene inviterà a casa sua le amiche, compresa Rebecca. Proprio durante la serata tra ragazze, Barbara farà una battuta di troppo sulla zia della capo commessa, Sandra. Un commento che attirerà immediatamente l’attenzione della sorella di Cesare, la quale finirà così per venire a conoscenza delle ultime volontà dell’anziana signora.

Intanto, Greta rivelerà a Ettore che qualcuno ha iniziato a indagare su di loro.

Rebecca ascolta una battuta di Barbara su Sandra

Cesare farà un regalo prezioso a Irene, donandole un nuovo televisore. Grazie all’elettrodomestico acquistato dall’avvocato Brugnoli, la capo commessa de Il Paradiso delle signore potrà organizzare una serata nel suo appartamento in compagnia di tutte le sue amiche. L’occasione sarà un modo per trascorrere del tempo insieme e, allo stesso tempo, per guardare sul piccolo schermo il Festival di Sanremo. Alla serata parteciperanno anche Barbara e Rebecca, la cognata di Irene. Proprio durante l’incontro tra ragazze, Barbara farà una battuta riguardante Sandra, la zia della sua amica.

È bene ricordare che l’anziana signora è tornata nella vita di Irene annunciandole l’intenzione di nominarla unica erede delle sue ricchezze, a patto che la nipote si sposi con un ragazzo e che tra loro ci sia un amore sincero e ricambiato. Purtroppo, questo accordo, che avrebbe dovuto restare segreto, soprattutto per la famiglia Brugnoli, verrà alla luce, poiché Rebecca non si lascerà sfuggire le parole di Barbara su Irene e Sandra.

Greta scopre che qualcuno sta indagando su lei ed Ettore

Nel frattempo, verranno affrontate anche le vicende dei fratelli Marchesi, il cui legame con la famiglia Guarnieri è ormai emerso: sono infatti i figli del defunto Arturo, fratello maggiore di Umberto. Greta rivelerà a suo fratello Ettore una notizia destinata a turbarli: la stilista confesserà di aver saputo che qualcuno ha iniziato a indagare su di loro.

Mirella, intanto, confiderà a Mimmo di essere in ansia per Michelino, e il cuoco del Gran Caffè Amato deciderà di preparare un piatto speciale per il figlio della sua amica. Delia, invece, si preparerà a trascorrere una serata speciale con Gianlorenzo, mentre nella redazione de Il Paradiso delle signore si cercherà il volto ideale per la nuova copertina della rivista del negozio. Un colpo di scena sorprenderà tutti quando Marcello rivelerà ai colleghi la sua proposta: secondo lui, Concetta è la persona perfetta per finire in prima pagina.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Ettore e Odile hanno litigato

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore trasmesse su Rai 1, Ettore ha discusso con Odile, poiché la contessina ha scoperto che il fidanzato ha preso un’iniziativa senza consultarla.

Intanto, Umberto ha invitato Matteo al Circolo e, durante la cena, il ragioniere ha confidato a Guarnieri di avere dei dubbi su Ettore, ritenendo il suo comportamento ambiguo. Nel frattempo, Anita non si è sentita bene, gettando Enrico nella disperazione. I primi sintomi avevano fatto pensare a una semplice influenza, ma la ragazza non è migliorata e ha continuato a sentirsi molto stanca. Il dottor Proietti ha quindi sospettato che potesse trattarsi di un’altra malattia, sospetto che si è rivelato fondato quando è venuto a sapere che anche altri bambini della casa famiglia si sono ammalati.