Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano un ritorno inaspettato direttamente dalla prima edizione della soap. Nella puntata che verrà trasmessa venerdì 27 febbraio alle 16:10 su Rai 1, Valeria Craveri, ex fiamma di Vittorio Conti, tornerà in negozio per motivi di lavoro e per presentare la sua nuova linea di lingerie. Nel frattempo, l’imprenditrice incontrerà anche Marcello al Circolo, mentre Ettore e Greta dovranno fare i conti con le indagini che Umberto ha fatto svolgere a Londra da una persona di sua fiducia. I due saranno costretti a trovare rapidamente una nuova strategia per evitare che il loro piano di vendetta vada in frantumi.

Valeria Craveri incontra Marcello al Circolo

L’ultima puntata de Il Paradiso delle signore in onda nel mese di febbraio riserverà un colpo di scena del tutto inaspettato. Dopo anni di assenza, tornerà infatti nel grande magazzino una delle protagoniste della prima stagione: Valeria Craveri. Valeria era apparsa nell’edizione serale della fiction di Rai 1, quando l’atelier milanese era ancora guidato da Pietro Mori. All’epoca era arrivata per presentare la sua linea di rossetti e la sua presenza non era stata affatto casuale: la giovane, infatti, era stata una delle tante fiamme di Vittorio Conti. Quest’ultimo, che sarebbe poi diventato direttore del negozio dopo la morte di Mori, nei primi episodi era noto per il suo carattere libertino e aveva avuto con Valeria un breve flirt.

Questa volta, però, la signorina Craveri non tornerà solo per lanciare un nuovo business, la sua linea di lingerie, ma incrocerà anche la strada di Marcello Barbieri. Le anticipazioni dell’episodio in onda venerdì 27 febbraio parlano chiaro: Valeria e Marcello si incontreranno al Circolo. Resta però un mistero quale tipo di rapporto potrebbe nascere tra i due e se la loro conoscenza rimarrà strettamente professionale o evolverà in qualcosa di più.

Ettore e Greta mettono Odile contro Umberto

Nel frattempo, continueranno a occupare la scena anche le vicende dei fratelli Marchesi, sempre più in apprensione. I due stilisti della Galleria Milano Moda, dopo aver scoperto che Umberto ha avviato indagini sul loro passato e ha perfino mandato qualcuno a Londra per raccogliere informazioni su di loro, saranno costretti a reagire rapidamente per evitare che il loro piano di vendetta contro Guarnieri venga compromesso.

Per questo motivo Ettore e Greta convinceranno Odile a prendere posizione contro suo zio, spingendola a un gesto netto che potrebbe cambiare gli equilibri familiari. Le tensioni cresceranno e il rapporto tra Odile e Umberto subirà un duro colpo, alimentato anche dalle informazioni emerse dalle ricerche londinesi condotte da Matteo. Nelle prossime puntate ci sarà spazio anche per un evento drammatico legato al Festival di Sanremo: la notizia della morte di Luigi Tenco, uno dei cantautori in gara, sconvolgerà profondamente i protagonisti. Sul fronte personale, Concetta troverà sostegno nel marito Ciro, che la incoraggerà ad affrontare con serenità il servizio fotografico per la rivista del Paradiso, servizio che la vedrà addirittura in copertina.

Per Rebecca, invece, arriverà il momento di incontrare Sandra, la zia di Irene. La donna, che in passato aveva espresso la volontà di lasciare alla nipote tutti i suoi beni, ribadirà la sua decisione, legandola però a una condizione precisa: Irene dovrà sposarsi per amore.