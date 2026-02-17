Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano una scoperta destinata a preoccupare profondamente due protagonisti. Nella puntata che andrà in onda venerdì 27 febbraio alle 16:10 su Rai 1, Ettore e Greta verranno a sapere che Umberto ha avviato delle indagini sul loro conto. A questo punto, i fratelli Marchesi cercheranno di convincere Odile a schierarsi contro lo zio. Intanto ci sarà il gradito ritorno di Valeria Craveri, che desidera proporre i suoi articoli nel prestigioso negozio di moda. Spazio, infine, alle vicende legate al Festival di Sanremo, segnate dalla dolorosa notizia della morte di Luigi Tenco.

Ettore e Greta si troveranno di fronte a una rivelazione destinata a destabilizzarli e a mettere seriamente a rischio il loro piano di vendetta. I fratelli Marchesi scopriranno infatti che qualcuno, la cui identità non è stata immediatamente chiarita, si è recato a Londra per indagare sul loro passato. Ben presto, però, i due stilisti della Galleria Milano Moda capiranno che dietro questa iniziativa c’è Umberto Guarnieri, loro zio e fratello minore del defunto Arturo. Vale la pena ricordare che la persona incaricata da Umberto di svolgere queste indagini è Matteo Portelli, che si è recato proprio nella città dove la madre di Ettore e Greta è ricoverata e in cura.

Nel frattempo, i fratelli Marchesi continueranno indisturbati a portare avanti il loro piano di vendetta. Dopo aver scoperto ciò che Umberto ha fatto contro di loro, metteranno in atto una nuova mossa: Ettore e Greta cercheranno infatti di convincere Odile a schierarsi contro suo zio. Tuttavia, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore non chiariscono ancora in che modo la contessina deciderà di prendere posizione né se verrà informata direttamente delle azioni di Guarnieri contro i due stilisti. Non è escluso che possa avviare un’indagine per far luce sul loro passato. Spostandoci invece al Festival di Sanremo, arriverà una notizia drammatica destinata a scuotere profondamente l’ambiente musicale: il cantautore Luigi Tenco verrà trovato senza vita, gettando un’ombra di tristezza sull’intera manifestazione.

Nel frattempo, nel grande magazzino farà ritorno una vecchia conoscenza: Valeria Craveri. L’imprenditrice, che anni prima aveva promosso la sua linea di rossetti nel negozio allora di proprietà di Pietro Mori, è anche un volto familiare per Vittorio Conti. Questa volta, però, avrà a che fare soprattutto con Marcello, conosciuto al Circolo. La signorina Craveri tornerà con un nuovo progetto imprenditoriale: una linea di lingerie che desidera mettere in vendita proprio al Paradiso, in collaborazione con Roberto. Infine, spazio alle vicende di Concetta, che verrà incoraggiata da Ciro a non preoccuparsi eccessivamente per il servizio fotografico. Rebecca, invece, avrà un incontro inaspettato con Sandra, la zia di Irene.