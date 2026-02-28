Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore segnalano una crescente preoccupazione per uno dei protagonisti, coinvolto in una vicenda sempre più delicata. Nella puntata in onda lunedì 9 marzo alle 16:10 su Rai 1, Enrico sarà convocato in Questura per alcuni colloqui legati al campetto inquinato, una situazione che continua a generare tensione. L’uomo confiderà a Marta di temere che i tempi per individuare i responsabili si riveleranno molto più lunghi del previsto. Marta, colpita dalla gravità della questione, deciderà di non restare a guardare e proporrà a Rosa di indagare insieme per fare luce sulla vicenda.

Spazio, infine, alle dinamiche sentimentali: Marcello apparirà sempre più affascinato da Valeria, un’attrazione che promette di complicare ulteriormente il suo percorso.

Enrico confida le sue paure a Marta

Le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle signore riportano l’attenzione sul caso del campetto inquinato, una vicenda che continua a destare allarme per le gravi conseguenze sulla salute dei bambini. Enrico si recherà in Questura per alcuni colloqui legati proprio a questa indagine, sempre più complessa e dolorosa. A essere colpiti per primi sono stati Anita, la figlia di Enrico, poi Michelino, il bambino di Mirella, e successivamente Maurizio, il fratellino di Barbara, oltre ad altri piccoli ospiti della casa famiglia: un elenco che rende ancora più urgente capire chi abbia contaminato il terreno con sostanze tossiche.

Durante la giornata, Enrico si aprirà con Marta, confidandole tutte le sue paure. L’uomo temerà che i tempi per risalire ai responsabili saranno molto lunghi, un’ipotesi che lo angoscia profondamente, soprattutto pensando ai bambini coinvolti e alle loro famiglie.

Marta chiede a Rosa di avviare un'indagine

Nel frattempo, Marta non resterà a guardare: la donna chiederà a Rosa di avviare una piccola indagine personale sulla delicata vicenda del campetto inquinato, soprattutto perché anche Enrico, seppur indirettamente, è coinvolto nella questione e ne sta pagando il peso emotivo. Parallelamente, a Il Paradiso delle signore arriverà una novità importante: l’apertura del nuovo corner lingerie, destinato a portare freschezza e curiosità tra clienti e Veneri.

Sul fronte sentimentale, invece, si farà sempre più evidente l’avvicinamento tra Valeria e Marcello. Quest’ultimo continuerà ad apprezzare la determinazione e l’intraprendenza dell’imprenditrice, qualità che lo affascineranno giorno dopo giorno. Non mancheranno le manovre oscure di Umberto, deciso a trovare un modo per allontanare Odile da Ettore. Per portare avanti il suo piano, l’uomo coinvolgerà anche Matteo, dando vita a un intreccio che potrebbe avere conseguenze imprevedibili. Sul fronte delle relazioni, Irene vivrà un momento di forte crisi con Cesare. Sarà Delia a tentare di fare da mediatrice, spronando l’avvocato a liberarsi dell’influenza negativa della sorella Rebecca e a compiere un passo concreto verso la riconciliazione.

Irene, però, faticherà a reagire e a ritrovare un equilibrio. In cerca di conforto, finirà per avvicinarsi a Johnny, che da tempo è innamorato di lei e non perderà occasione per starle accanto con discrezione e affetto.