Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano momenti turbolenti per diversi protagonisti, che arriveranno anche a discussioni piuttosto animate. Nella puntata che verrà trasmessa mercoledì 11 febbraio alle 16:10 su Rai 1, Irene avrà un litigio con Rebecca e aggiornerà Johnny su quanto accaduto. Intanto, Matteo farà una scoperta che lo lascerà di stucco riguardo alle riprese del film e, sospettando che la responsabilità sia di Ettore, arriverà a uno scontro con lui proprio davanti a Odile. Spazio infine alle vicende della piccola Anita, che si sentirà male, facendo preoccupare Enrico.

Irene confessa a Johnny di avere litigato con Rebecca

Irene avrà bisogno del conforto di un buon amico dopo un fatto spiacevole che le sarà accaduto. La capocommessa de Il Paradiso delle signore, infatti, litigherà con Rebecca, la sorella di Cesare Brugnoli, con il quale si sta frequentando da alcune settimane. Irene arriverà a discutere con la sorella del suo fidanzato a causa dell’imminente arrivo di San Valentino, la festa degli innamorati. Sarà proprio il regalo che Irene vorrà fare a Cesare ad accendere la discussione con Rebecca. Tuttavia, le anticipazioni della puntata dell’11 febbraio non chiariscono perché Rebecca deciderà di mettere becco in una questione tra i due innamorati. Intanto, Rosa riceverà una proposta di lavoro allettante da Tancredi, ma sarà indecisa se accettare l’offerta a causa del suo impegno con Cronache dal Set.

Matteo ed Ettore si scontrano di fronte a Odile

Nel frattempo, Matteo scoprirà un cambio improvviso e inaspettato nel piano di riprese del film di Marina Valli. Questa modifica al programma di produzione del musicarello avrà un impatto significativo: la Galleria Milano Moda, infatti, sarà avvantaggiata nelle riprese a discapito de Il Paradiso delle Signore. Matteo capirà in un batter d’occhio che la situazione è stata causata da Ettore, che ha messo lo zampino per trarne vantaggio. Proprio questa consapevolezza sarà la miccia che farà esplodere uno scontro tra i due rivali: Matteo ed Ettore avranno una discussione accesa davanti a Odile. Intanto, Gianlorenzo Botteri sarà geloso per le attenzioni che Nazzareno Amidei riserverà a Delia.

Anita, invece, si ammalerà: ciò che inizialmente sembrava una semplice influenza si rivelerà qualcosa di più serio. Enrico sarà quindi molto preoccupato per le condizioni di salute di sua figlia.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Umberto ha conservato una lettera di Arturo

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, andate in onda su Rai 1, Umberto ha confidato a Greta di avere una lettera di suo fratello Arturo, deceduto anni prima. Guarnieri, però, ha ignorato di trovarsi proprio davanti alla figlia del suo fratello maggiore, cioè sua nipote. Intanto, in una conversazione tra Umberto e Tancredi sono stati svelati alcuni dettagli su Arturo: è morto sulle Alpi svizzere e aveva moglie e figli, dei quali Umberto non era minimamente al corrente.

Inoltre, il maggiore dei Guarnieri era la pecora nera della famiglia e non aveva più rapporti con i suoi cari da anni, tanto che, come ricordato da Tancredi, Marta e Riccardo lo avevano soprannominato lo zio invisibile.