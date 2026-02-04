Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano un’alleanza inaspettata tra due protagonisti contro un altro personaggio. Nell’episodio che andrà in onda venerdì 13 febbraio alle 16:10 su Rai 1, Matteo confiderà a Umberto tutti i suoi dubbi su Ettore e, per questo motivo, i due inizieranno a volerci vedere chiaro sul conto dello stilista. Intanto, Botteri proteggerà Delia dalle attenzioni indesiderate di Nazzareno Amidei, mentre Marcello sarà convinto di poter tornare insieme a Rosa.

Umberto e Matteo alleati contro Ettore

La puntata che andrà in onda il 13 febbraio segnerà un momento importante nella storyline dei fratelli Marchesi.

Dopo mesi di sospetti e dubbi, sia da parte di Matteo che da parte di Umberto, i due decideranno di allearsi per fare luce sulle reali intenzioni di Ettore e sul suo passato. Sarà infatti Portelli, ormai rientrato nelle grazie di Guarnieri dopo i recenti dissapori, a mettere la pulce nell’orecchio del commendatore: non si fida di Ettore Marchesi. Matteo nutrirà infatti molti dubbi sul conto dello stilista e sul suo comportamento ambiguo, un dettaglio che, va ricordato, non è passato inosservato nemmeno a Umberto, che ha sempre guardato con sospetto sia Ettore che sua sorella Greta. Pertanto, il ragioniere e il commendatore vorranno vederci chiaro sulle reali intenzioni dei fratelli Marchesi.

Marcello è convinto di tornare insieme a Rosa

Nel frattempo, Marcello sarà sereno ed estremamente convinto di avere una possibilità di tornare insieme a Rosa. Barbieri, infatti, crederà che la giornalista abbia rifiutato la proposta di Tancredi per dare una nuova occasione alla loro storia d’amore. Tuttavia, le anticipazioni della puntata non chiariscono se Rosa abbia scelto di non accettare il lavoro offertole da Di Sant’Erasmo per evitare ulteriori dissapori con Marcello o semplicemente perché è già impegnata con il suo lavoro a Il Paradiso delle signore. Al contrario, Irene sarà certa di non avere più speranze con Cesare e, proprio quando penserà che la sua frequentazione con l’avvocato Brugnoli sia giunta al termine, lui la sorprenderà con un gesto inaspettato.

Gianlorenzo Botteri, invece, interverrà dopo aver scoperto che Nazzareno Amidei ha avuto un atteggiamento inopportuno nei confronti di Delia. Infine, Fulvio e Caterina organizzeranno un San Valentino insolito, riscoprendo il loro legame familiare.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Ettore è il nipote di Umberto

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle Signore trasmesse su Rai 1, Ettore e Greta hanno discusso e, durante il litigio, è emersa finalmente la loro reale identità: sono i figli di Arturo Guarnieri, il fratello maggiore di Umberto, ormai deceduto. I due, quindi, sono i nipoti di Umberto e cugini di Odile e Marta. Umberto, dal canto suo, ha ricordato il defunto fratello Arturo durante una conversazione con Tancredi, al quale ha rivelato che l’uomo è morto vent’anni prima in Svizzera, sulle Alpi, e che solo grazie a una comunicazione della polizia ha scoperto che Arturo aveva dei figli ed era sposato. Tuttavia, Guarnieri non ha mai saputo nulla né della cognata né dei suoi nipoti, non avendoli mai cercati.