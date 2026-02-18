Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore preannunciano un clamoroso voltafaccia destinato a sconvolgere gli equilibri familiari tra i protagonisti. Nell’episodio in onda venerdì 27 febbraio alle 16:10 su Rai 1, Ettore e Greta andranno su tutte le furie quando scopriranno che Umberto ha avviato un’indagine per capire cosa stiano nascondendo. A quel punto i fratelli Marchesi metteranno alle strette Odile, costringendola a prendere posizione contro lo zio, ignari del fatto che Guarnieri sia in realtà il padre biologico della giovane contessina.

Nel frattempo, la puntata sarà segnata anche da una drammatica notizia di cronaca proveniente dalla Riviera ligure: il ritrovamento del corpo senza vita di Luigi Tenco, un evento destinato a scuotere profondamente l’opinione pubblica e i personaggi della serie.

Ettore e Greta scoprono che qualcuno è andato a Londra per conto di Umberto

I due stilisti della Galleria Milano Moda, Ettore e Greta, finiranno con le spalle al muro: stanno infatti per scoprire che potrebbero avere le ore contate. I fratelli Marchesi, ormai convinti che Umberto abbia avviato un’indagine sul loro conto, sospetteranno che sia stato proprio Guarnieri a mandare qualcuno a Londra per scavare nel loro passato. È bene ricordare che è stato Matteo l’uomo ingaggiato dall’imprenditore per far luce sulla vita dei due stilisti e capire finalmente cosa stiano nascondendo.

Tuttavia, Ettore e Greta non sanno ancora che è stato proprio Portelli a recarsi all’estero, nella città dove la loro madre è ricoverata in una clinica. Un dettaglio che, una volta emerso, rischierà di far crollare ogni equilibrio.

Ettore e Greta spingono Odile a schierarsi contro Umberto

Nel frattempo, Ettore e Greta saranno furiosi e dovranno fare di tutto affinché il loro piano di vendetta non venga compromesso da Umberto e dall’indagine che ha avviato per scoprire il loro passato e le loro vere origini. Per riuscire a volgere la situazione a proprio favore, i fratelli Marchesi avranno però bisogno che almeno Odile si schieri dalla loro parte. Per questo la metteranno sotto pressione, costringendola a prendere posizione contro Guarnieri.

Le anticipazioni non rivelano ancora come reagirà Umberto quando scoprirà che la figlia gli ha voltato le spalle. Vale però la pena ricordare che solo lui conosce la verità sulla paternità: né Odile né Ettore e Greta sanno che la giovane è figlia biologica di Guarnieri. Un dettaglio che rende ancora più delicata la situazione, soprattutto considerando che il fidanzamento tra Ettore e Odile non sarebbe mai stato possibile se lo stilista avesse saputo di essere suo cugino. Intanto, dalla Riviera ligure arriverà una notizia drammatica destinata a scuotere tutti: a Sanremo verrà ritrovato il corpo senza vita di Luigi Tenco. Concetta, invece, sarà combattuta riguardo al servizio fotografico che la vede protagonista in copertina, ma potrà contare sul sostegno fondamentale di suo marito Ciro.

Ci sarà anche un gradito ritorno dopo anni di assenza: Valeria Craveri, brillante imprenditrice che in passato ha collaborato con Pietro Mori e Vittorio Conti, farà visita a Il Paradiso delle signore. Questa volta, però, non per promuovere rossetti, bensì la sua nuova linea di lingerie. Infine, Rebecca incontrerà Sandra, la zia di Irene, dopo aver colto qualche giorno prima una battuta di Barbara che lasciava intuire l’esistenza di un accordo segreto tra Sandra e sua nipote.