I nuovi episodi de Il Paradiso delle signore in onda da lunedì 16 a venerdì 20 febbraio, vedono i fratelli Marchesi sempre più nell'occhio del ciclone: Ettore e Greta vogliono trovare a tutti i costi la lettera scritta dal padre ad Umberto Guarnieri. Quest'ultimo sempre più dubbioso su Ettore, chiede a Matteo di andare a Londra per indagare sul passato dell'uomo.

Il Paradiso delle signore: trama 16-20 febbraio

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore, vedono ancora una volta al centro del polverone i fratelli Marchesi: Ettore e Greta sono disposti a tutto per impossessarsi della lettera del padre custodita da Umberto Guarnieri.

Mentre Odile è ignara del piano dei due fratelli ed è sempre più innamorata di Ettore, i due fratelli cercano uno stratagemma per entrare in villa e aprire la cassaforte di Guarnieri. Nel frattempo Matteo inizia a dubitare sempre di più di Ettore, al punto da convincersi che c'entri lui con la foto e la pochette lasciata nel suo studio. Dopo averne parlato con Umberto, quest'ultimo chiede a Matteo di volare a Londra per indagare sul passato dei fratelli Marchesi. Dal canto loro Ettore e Greta vengono a sapere che Guarnieri si trova a Monza e quindi con la scusa di fare un servizio fotografico accedono alla villa e dopo aver aperto la cassaforte trovano la lettera scritta dal padre.

Tra Rosa e Marcello c'è un nuovo scontro per via del progetto "Paradiso Donna".

Per distrarsi dai problemi di cuore, Marcello accetta di andare al Circolo con Roberto, ma vedendo la sua ex fidanzata in compagnia di Tancredi ci rimane male. Concetta invece è sempre più preoccupata per il futuro della Caffetteria, poiché Ciro non è ancora riuscito a trovare il sostituto di Mimmo. Agata è in procinto di partire per Firenze, mentre tra Irene e Cesare la relazione prosegue a gonfie vele.

Il parere di alcuni utenti del web

Su X, i fan della tv soap di Rai 1 hanno espresso un parere sulle nuove trame: "Possibile che Odile non riesce ad aprire gli occhi su Ettore?". Un altro utente ha affermato: "Quale sarà la prossima mossa dei fratelli Marchesi dopo aver trovato la lettera custodita nella cassaforte di Umberto Guarnieri?". Tra gli utenti c'è chi ha scritto: "Concetta fa a bene a pensare alla Caffetteria visto che Ciro le sta nascondendo la verità sul cuoco".