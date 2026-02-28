Da lunedì 2 marzo a venerdì 6 tornano su Rai 1 i nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore. Stando a quanto si apprende dalle nuove trame, il rapporto tra Cesare e Irene subisce una battuta d'arresto per colpa di Irene: la ragazza infatti, viene in possesso della lettera custodita da Zia Sandra. Alla boutique invece, la linea di lingerie della Craveri ottiene il via libera ma Marcello scopre che l'azienda di Valeria ha dei debiti da sanare.

Il Paradiso delle Signore: episodi dal 2 al 6 marzo

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore vedono Cesare e Irene alle prese con dei problemi di coppia.

Durante la cena al Circolo dove hanno preso parte anche le Veneri, Rebecca ha sentito Zia Sandra dire che vuole mantenere una promessa fatta ad Irene. Dunque Rebecca inizia a muoversi alle spalle di Irene per scoprire il contenuto della lettera ed, una volta venuta in possesso della missiva, trova il modo per farla leggere a Cesare. Quest'ultimo deluso dal contenuto discute con Irene. La ragazza si scontra con Rebecca, ma trova il sostegno di Johnny. Stanca della situazione creatasi con il proprio compagno, Irene decide di affrontare l'argomento con Cesare.

Intanto, i fratelli Marchesi, dopo aver scoperto che Umberto Guarnieri ha mandato qualcuno a Londra per indagare sul loro passato, chiedono spiegazioni al diretto interessato.

Lo scontro fra Ettore e Greta con Umberto, portano Odile a prendere una decisione importante. Enrico invece scopre la causa che sembra avvelenare i bambini della casa famiglia e va in Svizzera per prendere il farmaco. Roberto e Marcello invece sono titubanti sulla linea di lingerie proposta da Valeria Craveri: i due alla fine decidono di approvare il progetto grazie anche al benestare delle Veneri, ma quando sembrava essere fatta Marcello scoperto che l'azienda dell'imprenditrice ha alcuni debiti da sanare.

Dove e quando seguire la tv soap Rai

È possibile seguire la tv soap Il Paradiso delle Signore dal lunedì al venerdì, su Rai 1 alle ore 16:10.

Tutti coloro che invece intendono seguire la serie pomeridiana in anteprima, possono farlo sul sito RaiPlay nella sezione dedicata.

Il parere di alcuni utenti del web

Su X, diversi fan de Il Paradiso delle Signore hanno commentato le nuove trame.

Un utente ha scritto: "Certo che Rebecca vuole sempre mettere il naso ovunque". Un altro utente ha affermato: "Spero che Cesare e Irene riescano a chiarire perché insieme sono bellissimi". Tra gli utenti c'è chi si è soffermato sulla trama riguardante i fratelli Marchesi: "Il giorno che Odile si sveglierà sarà sempre troppo tardi". A fare eco ci ha pensato un altro utente: "Ma seriamente Odile si vuole mettere contro lo zio pur di andare dietro a Ettore?". Infine c'è chi ha affermato: "Finalmente Enrico trova la cura per i bambini".