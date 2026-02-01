Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano momenti difficili per una delle Veneri, a causa delle pesanti avance di uno dei protagonisti. Nelle puntate in onda da lunedì 9 a venerdì 13 febbraio alle 16:10 su Rai 1, Delia verrà molestata da Nazzareno Amidei e, quando Gianlorenzo Botteri scoprirà quanto accaduto, interverrà per proteggere la sua fidanzata. Nel frattempo, un’epidemia colpirà non solo Anita ma anche altri bambini, gettando Enrico nella disperazione. Spazio infine alle vicende di Umberto, che inizierà a osservare Ettore con occhi diversi, nutrendo i primi sospetti nei suoi confronti.

Nazzareno Amidei fa delle avance a Delia

Il Paradiso delle Signore si trasformerà nel set del nuovo film di Marina Valli e, mentre le riprese del musicarello prenderanno il via, Delia vivrà un momento di grande entusiasmo: sarà lei a occuparsi delle acconciature degli attori. Tra questi ci sarà Nazzareno Amidei, una star nota per il suo carattere esigente, che metterà la Venere sotto forte pressione con richieste continue e sempre più difficili da gestire. Marina, intanto, lascerà intendere a Botteri che Amidei ha rivolto delle avance a Delia, insinuazione che scatenerà la gelosia dello stilista. Tuttavia, l’avvicinamento dell’attore non si rivelerà affatto innocuo: le sue attenzioni diventeranno presto indesiderate e moleste, gettando Delia in una situazione spiacevole e difficile da affrontare.

Quando Gianlorenzo scoprirà ciò che sta accadendo, resterà sconvolto e interverrà per proteggere la sua fidanzata, deciso a porre fine a quel comportamento inaccettabile.

Anita si ammala gravemente, Irene litiga con Rebecca

Nel frattempo, ci saranno momenti di grande preoccupazione per la piccola Anita, colpita da quella che inizialmente sembrerà una semplice influenza. Con il passare dei giorni, però, la mancanza di miglioramenti getterà Enrico nella disperazione, convincendolo che non si tratti affatto di una malattia banale. A destare ulteriore allarme nel dottor Proietti sarà il fatto che anche altri bambini manifesteranno gli stessi sintomi, lasciando intuire la presenza di una vera e propria epidemia.

Intanto, Irene avrà un acceso litigio con Rebecca e Johnny farà del suo meglio per aiutarla a ricucire il rapporto con la cognata. Ci sarà spazio anche per le tensioni tra Ettore e Odile, protagonisti di una discussione molto dura seguita, il giorno dopo, da una riappacificazione. Tuttavia, il modo in cui si svolgerà la lite, e forse qualche dettaglio del comportamento dello stilista, attirerà l’attenzione di Umberto, che inizierà a nutrire sospetti sulla reale bontà del giovane Marchesi. Guarnieri comincerà così a osservare con occhi diversi il fidanzato di sua figlia e, sebbene le anticipazioni non rivelino quali mosse deciderà di compiere, non è escluso che possa ricorrere ancora una volta al suo investigatore privato per far luce sulle vere origini e sul passato dei fratelli Marchesi, Ettore e Greta.

Per capire come evolverà la situazione, sarà però necessario attendere la messa in onda delle puntate.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Marina è diventata Venere in vista delle riprese del film

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore andate in onda su Rai 1, Marina ha chiesto a Roberto di poter indossare per qualche giorno la divisa da Venere, così da interpretare al meglio il ruolo di una commessa nel suo nuovo film. La presenza dell’attrice in negozio ha attirato grande curiosità tra i clienti, accorsi numerosi per vedere la star alle prese con la vendita di abiti e accessori. Nel frattempo, Irene ha portato avanti la sua storia d’amore con Cesare, mentre Johnny ha iniziato a soffrire in silenzio: la relazione della sua coinquilina e collega con il brillante avvocato lo ferisce profondamente, perché è segretamente innamorato di lei.