Le puntate de Il Paradiso delle signore che andranno in onda da lunedì 9 a venerdì 13 marzo alle 16:10 su Rai 1 si concentreranno soprattutto sul crescente turbamento di Rosa, sempre più gelosa dell’intesa che sta nascendo tra Marcello e Valeria. La giornalista si troverà infatti al centro di un vortice emotivo: da un lato l’incarico affidatole da Marta per indagare sul caso dei terreni inquinati, dall’altro la sensazione che la vicinanza tra Barbieri e la giovane imprenditrice stia diventando troppo stretta per essere ignorata. Intorno a lei, le vite degli altri protagonisti continueranno a intrecciarsi: Enrico confiderà le sue preoccupazioni a Marta, Umberto porterà avanti la sua strategia su Ettore e Odile, Irene faticherà a gestire la rottura con Cesare, mentre Johnny lotterà con i suoi sentimenti.

Nel frattempo, al Gran Caffè Amato si cercherà una nuova cuoca e, intanto, i fratelli Marchesi sospetteranno sempre più di Matteo.

Rosa nota l'avvicinamento di Marcello e Valeria

Rosa accetterà la proposta di Marta di condurre un’indagine sul caso dei terreni inquinati e inizierà a intervistare prima Enrico, in qualità di medico coinvolto, poi Umberto, che ha contribuito con fondi propri a salvare molti bambini. Ma mentre si dedicherà al lavoro, la sua attenzione verrà catturata da ciò che accade a Il Paradiso delle signore: il nuovo corner lingerie prenderà forma e Marcello sembrerà apprezzare sempre di più l’intraprendenza di Valeria, tanto da aiutarla a ottenere un incontro con un suo ex socio per favorire la vendita della linea.

La loro crescente sintonia non sfuggirà allo sguardo di Rosa, che inizierà a provare un’inquietudine difficile da nascondere. La curiosità di Valeria nei confronti della stessa Rosa crescerà ulteriormente, soprattutto dopo una piccola rivelazione che la spingerà a voler capire meglio la ex fidanzata di Barbieri. Intanto, Valeria riuscirà a strappare una commessa importante proprio grazie all’aiuto di Marcello, alimentando ancora di più la gelosia di Rosa.

Umberto vuole allontanare Odile da Ettore

Nel frattempo, Enrico confesserà a Marta il timore che i tempi per individuare i responsabili dell’inquinamento saranno lunghi, mentre la giovane Guarnieri continuerà a sostenere l’indagine di Rosa. Umberto, invece, proseguirà la sua strategia per controllare Ettore, coinvolgendo Matteo e cercando di indirizzare Odile verso un lento distacco dal suo fidanzato.

Ma proprio mentre il commendatore si godrà il riconoscimento del sindaco di Milano, un attestato di civica benemerenza per lui ed Enrico, riceverà una telefonata preoccupante che rischierà di offuscare il suo momento di gloria. Sul fronte sentimentale, Delia spingerà Cesare a liberarsi dall’influenza di Rebecca e a fare un passo verso Irene, che però faticherà a perdonarlo e troverà conforto in Johnny, sempre più innamorato e sempre più combattuto. Johnny arriverà persino a pensare di farsi da parte, ma Delia organizzerà un incontro per tentare di riavvicinare Cesare e Irene, lasciando il ragazzo davanti a una sorpresa inaspettata. In Caffetteria, Concetta chiederà a don Saverio di trovare un sostituto per Mimmo e si presenterà Ivana, cuoca dalle ottime referenze: inizialmente Ciro la tratterà con freddezza, ma poi si scuserà e la convincerà ad accettare il ruolo.

Intanto i Marchesi nutriranno sempre più dubbi su Matteo, soprattutto dopo che Greta scoprirà che Portelli è mancato dal set proprio nei giorni in cui l’uomo mandato da Umberto si è presentato a Londra dalla loro madre. Greta arriverà persino a introdursi in casa Barbieri per cercare il passaporto di Matteo, mentre Ettore confesserà a Odile che il giovane è andato a Londra su mandato di Guarnieri, provocando una reazione eclatante della ragazza.