Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano la scoperta del passato di una delle protagoniste. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 2 a venerdì 6 marzo alle 16:10 su Rai 1, Marcello verrà a conoscenza di alcuni dettagli riguardanti i trascorsi di Valeria Craveri e dei suoi guai finanziari. Intanto, Ettore e Greta scopriranno che è stato Umberto a organizzare la partenza di una persona per Londra, con l’obiettivo di indagare su di loro e fare luce su ciò che sta accadendo alla loro madre.

Marcello rifiuta di collaborare con Valeria Craveri

Valeria Craveri, vecchia conoscenza di Vittorio Conti, tornerà al negozio di moda per proporre una collaborazione finalizzata al lancio della sua nuova linea di lingerie. Fin da subito sorgerà un problema per i due direttori de Il Paradiso delle signore, che avranno opinioni completamente opposte sulla proposta dell’imprenditrice: Marcello, infatti, rifiuterà inizialmente l’idea di stringere un accordo con Valeria, mentre Roberto sarà invece favorevole e aperto alla nuova opportunità. Nel frattempo, le Veneri si mostreranno entusiaste per l’eleganza e la modernità della collezione intima presentata dalla signorina Craveri.

Marcello avvia un'indagine su Valeria Craveri

Nel frattempo, Valeria non si darà per vinta e insisterà con determinazione per collaborare con Il Paradiso delle Signore, rilanciando la sua proposta. Questa volta l’offerta verrà accettata e sarà Marcello a inaugurare il nuovo angolo dedicato alla lingerie, segno evidente del suo cambio di posizione nei confronti dell’imprenditrice. Il clima positivo, però, durerà poco: emergerà infatti una verità scomoda sull’azienda di Valeria, gravata da pesanti debiti. Questa scoperta metterà in dubbio l’affidabilità della signorina Craveri e spingerà Marcello a indagare più a fondo, fino a venire a conoscenza di alcuni dettagli sul passato dell’imprenditrice e sui suoi problemi finanziari.

Parallelamente, ci sarà spazio anche per le vicende dei fratelli Marchesi, Ettore e Greta, che scopriranno che è stato Umberto a organizzare la partenza di una persona per Londra con l’obiettivo di indagare su di loro e sulla madre Fiona. Umberto tenterà di giustificare la sua decisione con Ettore, ma il clima a Villa Guarnieri diventerà sempre più teso: da un lato l’imprenditore continuerà a dubitare della buona fede dei due stilisti della Galleria Milano Moda, dall’altro si troverà in una posizione delicata poiché sua figlia Odile, che ignora di essere sua figlia biologica, proseguirà serenamente il fidanzamento con Ettore. Odile, felice della sua storia d’amore con il giovane Marchesi, non immagina ciò che lui sta tramando alle spalle della sua famiglia. I due continueranno così i preparativi per il loro imminente matrimonio, ignari del fatto che, in realtà, sono cugini.