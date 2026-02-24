Le anticipazioni del Paradiso delle Signore delle puntate che andranno in onda dal 2 al 6 marzo 2026 rivelano che a Marcello arriverà una proposta di collaborazione da parte di Valeria Craveri. L'uomo rimarrà un po' titubante e ne avrà ben donde, dato che si troverà a fare delle scoperte inaspettate. Enrico, invece, scoprirà il motivo per il quale tanti bambini si stanno ammalando, e prenderà una decisione drastica a riguardo. Irene, nel frattempo, si troverà a dover affrontare una situazione piuttosto incresciosa con Cesare.

Anticipazioni Paradiso delle Signore: Enrico scopre perché i bambini si sono ammalati

Nelle prossime puntata del Paradiso delle Signore, Enrico riceverà una chiamata molto preoccupante da Barbara, la quale gli confesserà un peggioramento delle condizioni di salute del piccolo Maurizio. L'uomo inizierà ad avere dei sospetti su quella che potrebbe essere la causa dei malori che stanno affliggendo ultimamente i ragazzini. Dopo aver effettuato delle indagini, poi, farà una scoperta agghiacciante. Enrico, infatti, apprenderà che il terreno del campo sul quale si allenano i bambini sia contaminato dalla presenza di metalli pesanti. A seguito di questa scoperta, prenderà una decisione molto importante.

Enrico partirà per la Svizzera alla ricerca di un farmaco in grado di curare i malati. Al suo ritorno, troverà l'appoggio di Umberto, il quale si offrirà di finanziare le cure a tutte quelle famiglie che non possono permetterselo.

Marcello fa delle scoperte su Valeria Craveri

Nel frattempo, al Paradiso delle Signore arriverà una proposta da parte di Valeria Craveri. La donna proporrà una linea di lingerie innovativa che entusiasmerà molto le veneri. Al contrario, Marcello e Roberto si troveranno a scontrarsi sulla faccenda. Soprattutto il primo, sarà molto sospettoso. Malgrado tutto, però, deciderà di accettare la collaborazione. Al momento dell'inaugurazione dell'angolo lingerie Marcello farà una scoperta, ovvero, apprenderà che l'azienda della Craveri è sommersa dai debiti, cosa che ne mette in discussione l'affidabilità.

Cesare legge una lettera che lo spiazza, Irene decide di affrontarlo

I fratelli Marchesi scopriranno che è stato Umberto a mandare una persona a Londra per indagare sulla loro madre. Guarnieri, spalle al muro, proverà a giustificare la sua decisione con Ettore. Nel corso di una cena al Circolo organizzata da zia Sandra, Rebecca capirà che la zia ha intenzione di onorare una promessa fatta a Irene. Quest'ultima vivrà un momento di romanticismo insieme a Cesare, ma a smorzare il clima ci penserà Rebecca, che si impossesserà della lettera che lega zia Sandra alla nipote mediante una promessa di matrimonio. A tempo debito, la ragazza farà leggere la missiva a Cesare, che ne rimarrà sconvolto. Il ragazzo affronterà Irene e le mostrerà tutta la sua rabbia e delusione.

Irene rimarrà malissimo e, dopo uno scontro con Rebecca, dal quale ne uscirà devastata, deciderà di affrontare Cesare a cuore aperto una volta per tutte.

Gli ascolti della puntata del 23 febbraio 2026

Gli ascolti del Paradiso delle Signore della puntata andata in onda lunedì 23 febbraio 2026 rivelano che i telespettatori che hanno seguito la soap opera di Rai 1 sono stati 1.697.000, pari ad uno share del 19,2%. Questo elemento conferma l'affezione del pubblico alle dinamiche dei protagonisti della fiction.