Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano colpi di scena sorprendenti e una incursione clandestina nella casa di due protagonisti. Nelle puntate in onda nel mese di marzo, da lunedì a venerdì alle 16:10 su Rai 1, continueranno a essere centrali le vicende dei fratelli Marchesi. Ettore e Greta, infatti, saranno ormai certi che un uomo si sia recato a Londra dalla loro madre e, mettendo insieme gli indizi, arriveranno a sospettare che la persona di fiducia ingaggiata da Guarnieri sia proprio Matteo. Per avere la piena certezza, però, servirà la prova regina: la conferma dal passaporto.

Sarà così che Greta, decisa a scoprire la verità, si introdurrà di nascosto a casa di Barbieri alla ricerca del documento di Portelli che possa attestare il viaggio.

Ettore e Greta pronti a sfidare Matteo

Nei prossimi episodi Il Paradiso delle signore porterà in primo piano il clima di crescente conflitto attorno ai fratelli Marchesi. Dopo aver scoperto che Umberto ha organizzato la partenza di qualcuno per Londra, Ettore e Greta saranno convinti che dietro quella misteriosa visita alla loro madre ci sia proprio Matteo, coinvolto da Guarnieri nel suo piano per controllare Ettore e allontanarlo lentamente da Odile. Le nuove puntate mostreranno come i sospetti dei due giovani si faranno sempre più insistenti, soprattutto quando Greta verrà a sapere da Marina che Portelli è stato assente dal set proprio nei giorni in cui l’emissario di Umberto si è presentato a Londra.

Da quel momento, i fratelli Marchesi decideranno di passare all’azione, studiando una strategia per mettere Matteo in cattiva luce agli occhi di Odile e smascherare il suo presunto coinvolgimento.

L’incursione di Greta a casa di Marcello e la reazione di Odile

Determinata a trovare una prova definitiva, Greta si introdurrà di nascosto in casa Marcello con l’obiettivo di recuperare il passaporto di Matteo, l’unico documento in grado di confermare il viaggio a Londra. Mentre la giovane tenterà il colpo, Ettore attenderà il momento giusto per affrontare Odile. Sarà durante i festeggiamenti di fine riprese al Circolo che il ragazzo rivelerà alla sua fidanzata il sospetto più grave: Matteo sarebbe andato a Londra su ordine di Umberto per ottenere informazioni da sua madre.

La reazione di Odile sarà immediata e sorprendente, un gesto destinato a cambiare gli equilibri tra i protagonisti e a mettere Matteo in una posizione sempre più delicata. Resta da capire come Portelli risponderà all’accusa e quali conseguenze avrà questa rivelazione sul suo rapporto con Odile soprattutto con Umberto.