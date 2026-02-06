Variazione di palinsesto in arrivo per Il Paradiso delle signore 10 nel daytime pomeridiano della rete ammiraglia Rai.

La soap opera con Vanessa Gravina, eccezionalmente per questa stagione in corso, non chiuderà i battenti a inizio maggio così come è accaduto nel corso delle ultime stagioni televisive, bensì proseguirà ancora per diverse settimane.

Si è scelto così di prolungare la messa in onda, così da rendere il pomeriggio della rete ammiraglia maggiormente competitivo dal punto di vista Auditel.

Variazione palinsesto Il paradiso delle signore 10: la soap prolungata in daytime

Il daytime pomeridiano di Rai 1 anche quest'anno ha fatto affidamento sulla messa in onda de Il Paradiso delle signore.

La soap opera con Pietro Masotti e Vanessa Gravina continua ad appassionare il pubblico con i suoi intrighi e colpi di scena, nonostante le varie lamentele che nel corso della stagione sono sort sui social, da parte dei fan che hanno chiesto più volte agli sceneggiatori di puntare sulla messa in onda di trame maggiormente incisive e scoppiettanti.

Per quest'anno, però, la scelta sarebbe quella di non chiudere la soap entro i primi di maggio, così come è successo in passato bensì farla proseguire per più puntate.

È ufficiale, infatti, che la messa in onda de Il Paradiso delle signore 10 terminerà la sua cavalcata per fine maggio/inizio giugno.

La soap Il Paradiso 10 prolungata in daytime su Rai 1

Una scelta dettata da esigenze di palinsesto, dato che per quest'anno la maggior parte dei programmi del daytime pomeridiano sono stati prolungati fino a fine giugno, tra cui La volta buona e Vita in diretta che rispettivamente vanno in onda prima e dopo la soap opera con Roberto Farnesi.

Gli spettatori, quindi, potranno assistere alla messa in onda di una stagione nettamente più lunga in attesa poi di scoprire se ci sarà anche l'undicesima stagione.

Intanto, le anticipazioni dei prossimi episodi di questa stagione rivelano che Umberto comincerà ad avere dei seri sospetti sul conto di Ettore Marchesi, al punto da indagare sul suo conto.

Spazio anche al ritorno della contessa Adelaide, pronta a rimettere piede a Milano dopo un lungo periodo di assenza.