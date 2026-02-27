Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore preannunciano un momento destinato a far discutere. Nella puntata in onda giovedì 12 marzo alle 16:10 su Rai 1, Umberto verrà insignito dal sindaco di Milano di un attestato di civica benemerenza, ma subito dopo l’onorificenza riceverà una telefonata tanto improvvisa quanto inquietante, la cui provenienza non viene rivelata dalle trame ufficiali. Parallelamente, Irene non riuscirà ancora a perdonare Cesare, nonostante i tentativi di ricucire lo strappo. Johnny, dal canto suo, sceglierà di fare un passo indietro: pur provando un sentimento sempre più forte per la coinquilina, cercherà di soffocare ciò che prova per non aggiungere ulteriore caos alla vita della ragazza.

Una rinuncia dolorosa che potrebbe però cambiare gli equilibri tra i tre protagonisti nelle puntate successive.

Umberto ed Enrico premiati dal sindaco di Milano

Enrico Proietti e Umberto Guarnieri diventeranno protagonisti delle cronache milanesi grazie al gesto esemplare compiuto nei giorni precedenti. Il medico, infatti, ha individuato l’origine della misteriosa malattia che ha colpito numerosi bambini della città, scoprendo che era dovuta all’avvelenamento di un terreno contaminato. Il banchiere, dal canto suo, ha deciso di acquistare personalmente i farmaci necessari per curare i piccoli appartenenti alle famiglie meno abbienti, sollevandole da spese che non avrebbero potuto sostenere. Il sindaco di Milano, riconoscendo il valore civico e la generosità dimostrata da entrambi, sceglierà di premiarli con un attestato di civica benemerenza, sottolineando l’importanza del loro contributo per la comunità.

Umberto riceve una telefonata preoccupante

Nel frattempo, Umberto vedrà il suo momento di gloria incrinarsi all’improvviso: una telefonata inaspettata e dal tono allarmante interromperà infatti l’eco del suo gesto di generosità. Le anticipazioni della puntata del 12 marzo de Il Paradiso delle Signore non rivelano ancora nulla sull’identità del chiamante né sul contenuto della conversazione, lasciando aperti tutti gli scenari possibili e il dubbio che la vicenda possa avere ripercussioni sul commendatore. Accanto alla tensione che circonda Guarnieri, si muovono altre linee narrative. Irene non riuscirà a perdonare Cesare, mentre Johnny, pur provando un sentimento sincero per la capo commessa, sceglierà di farsi da parte per non complicare ulteriormente la situazione.

Rosa, invece, non potrà fare a meno di notare la crescente sintonia tra Marcello e Valeria Craveri, una brillante imprenditrice, ormai vicina al suo ex fidanzato. Ci sarà anche spazio per un gesto di maturità: Ciro si renderà conto di aver trattato ingiustamente Ivana e le porgerà le sue scuse. Per rimediare davvero, le proporrà di diventare la nuova cuoca del Gran Caffè Amato, un’offerta che potrebbe cambiare il destino della donna e portare nuova armonia nel locale.