Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano una scoperta inaspettata per uno dei protagonisti, che riguarderà il suo rivale in amore. Nella puntata in onda giovedì 6 febbraio alle 16:10 su Rai 1, Johnny verrà a sapere da Cesare qualcosa di importante, e tutto accadrà mentre il magazziniere starà aiutando Irene a superare la lite con Rebecca. Rosa, invece, prenderà una decisione sulla proposta di Tancredi e, nello stesso tempo, Odile ed Ettore avranno un acceso confronto.

Johnny fa una scoperta su Cesare mentre aiuta Irene

Johnny sarà un valido aiuto per la capocommessa de Il Paradiso delle signore.

Irene, infatti, ha avuto un litigio con Rebecca Brugnoli, sorella del suo fidanzato Cesare. Il magazziniere sosterrà quindi la collega, nonché amica e coinquilina, aiutandola a superare la divergenza con quella che ormai è a tutti gli effetti sua cognata. Ci sarà però un fatto sorprendente, del quale le anticipazioni della puntata del 6 febbraio parlano in modo piuttosto generico. Johnny farà infatti una scoperta riguardante Cesare, e sarà proprio quest’ultimo a parlarne apertamente al cugino di Delia. Si tratterà di una novità importante. È possibile che questa rivelazione riguardi una futura evoluzione del rapporto tra l’avvocato Brugnoli e Irene, ma sarà necessario attendere la messa in onda dell’episodio per capire meglio di cosa si tratti.

Umberto inizia ad avere dubbi su Ettore Marchesi

Nel frattempo, al Gran Caffè Amato ci sarà grande fermento, poiché Mimmo a breve si trasferirà a Firenze con Agata. Ciro sarà quindi impegnato nella ricerca di un nuovo cuoco che possa sostituire il genero nella preparazione dei manicaretti, mantenendo lo stesso livello di qualità raggiunto da Mimmo negli ultimi tempi. Enrico, invece, inizierà a nutrire dubbi riguardo a sua figlia Anita e al malessere che l’ha colpita, soprattutto dopo essersi accorto che anche altri bambini si sono ammalati nello stesso modo. Il dottor Proietti avrà il sospetto che si tratti di qualcosa di serio e non riconducibile a una semplice influenza. Rosa prenderà una decisione in merito alla recente proposta di Tancredi, mentre Odile ed Ettore avranno un duro scontro.

Tuttavia, i due fidanzati si riappacificheranno il giorno seguente e proprio un episodio che li riguarderà farà sorgere in Umberto il sospetto che ci sia qualcosa di strano nel comportamento di Ettore Marchesi. Guarnieri, quindi, inizierà ad avere i primi dubbi sulle reali intenzioni dello stilista nei confronti di sua figlia.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Ettore e Greta sono i nipoti di Umberto

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore andate in onda su Rai 1, Ettore e Greta hanno litigato a causa delle avance che la stilista ha rivolto a Umberto. Il giovane Marchesi ha infatti rimproverato sua sorella per essersi spinta troppo oltre con Guarnieri, ricordandole che loro due sono i suoi nipoti.

È così emerso, finalmente, nel corso di un recente episodio, il reale legame tra i due stilisti e Guarnieri: Ettore e Greta sono i figli del defunto fratello maggiore di Umberto, Arturo Guarnieri. Quest’ultimo è stato ricordato da Umberto durante una conversazione con Tancredi, al quale ha rivelato di aver saputo dell’esistenza della moglie e dei figli di Arturo soltanto al momento della sua morte, venendo informato dalla polizia.