Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano nuovi problemi per i piccoli protagonisti. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 23 a venerdì 27 febbraio alle 16:10 su Rai 1, Michelino si aggraverà, gettando sua madre Mirella nella disperazione più totale. Mentre Enrico riterrà plausibile che il figlio della Venere sia stato colpito da un’intossicazione alimentare, Mimmo si renderà disponibile a preparare un piatto speciale per il piccolo. Nel frattempo, continueranno le vicende dei fratelli Marchesi, che desteranno i sospetti di Marta, la quale ascolterà una loro conversazione, mentre Greta rivelerà a Ettore di avere scoperto che è stata avviata un’indagine sul loro conto.

Michelino sta male, Mirella disperata

Anche nell’ultima settimana di febbraio verrà dedicato spazio ai piccoli protagonisti de Il Paradiso delle Signore. Dopo le vicende di Anita, che si è recentemente ammalata, la stessa sorte toccherà al povero Michelino. Il figlio di Mirella infatti si aggraverà e sua madre sarà terribilmente preoccupata per il suo bambino. Enrico, intanto, non trascurerà dettagli e sintomi del piccolo paziente e arriverà alla conclusione che anche lui possa avere contratto la stessa malattia di sua figlia Anita e che si tratti di un’intossicazione alimentare. Nel frattempo, Mimmo proverà ad alleviare la sofferenza di Michelino preparando un piatto speciale per il piccolo, mentre Mirella si confiderà con il cuoco del Gran Caffè Amato, rivelandogli tutti i suoi timori per le sorti del proprio figlio.

Marta origlia una discussione fra i fratelli Marchesi, Greta scopre l'indagine avviata da Umberto

Nel frattempo, continueranno anche le vicende dei fratelli Marchesi, che è bene ricordare fanno parte della famiglia Guarnieri, essendo i figli del defunto Arturo, fratello maggiore di Umberto. Marta spierà una lite tra Ettore e Greta, che discuteranno nelle prossime puntate perché avranno visioni diverse sul da farsi riguardo alla loro madre. Lo stilista infatti pianificherà un nuovo viaggio a Londra, andando contro la volontà di sua sorella. Intanto, Greta verrà a sapere una notizia che la turberà non poco, poiché scoprirà che qualcuno sta indagando su di lei e su suo fratello. L’identità della misteriosa persona che ha iniziato a sospettare di loro verrà presto a galla: Greta scoprirà che è stato Umberto a chiedere a qualcuno di fare indagini.

La stilista avviserà quindi Ettore, ma i due fratelli non sapranno ancora che è stato Matteo a essere incaricato di fare luce sul loro passato per conto di Guarnieri. Infine, ci sarà spazio per le vicende di Rosa e Marcello, che arriveranno alla rottura definitiva. Tale situazione verrà scoperta da Tancredi, che, appena saputo che il fidanzamento della giornalista è terminato, crederà di poter avere una possibilità di iniziare una storia d’amore con lei.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Greta ha scoperto che Umberto ha una lettera di Arturo

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore trasmesse su Rai 1, Greta è riuscita a ottenere una preziosa confessione da Umberto, che le ha rivelato di avere conservato una lettera di Arturo.

Quest’ultimo è il fratello maggiore defunto di Guarnieri, nonché padre di Ettore e Greta. Intanto, Odile ha discusso con il suo fidanzato, che ha preso decisioni senza consultarla, mentre Anita si è ammalata. Spazio infine alle riprese del musicarello, che hanno creato scompiglio in negozio: Greta si è occupata dei costumi, Delia delle acconciature, mentre a Matteo è stato affidato l’incarico di delegato di produzione.