Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore rivelano un’amicizia destinata a rafforzarsi e una partenza improvvisa. Nell’episodio in onda giovedì 5 marzo alle 16:10 su Rai 1, Irene sarà giù di morale e troverà conforto in Johnny, mentre Enrico partirà per la Svizzera nel tentativo di recuperare il farmaco necessario a curare i bambini malati. Spazio anche alle vicende di Marcello: l’uomo rifiuterà la proposta di Valeria, ma lei non si arrenderà e rilancerà con una nuova offerta.

Irene si fa consolare da Johnny

Irene continuerà a vivere momenti difficili con la cognata Rebecca, sorella del suo fidanzato Cesare Brugnoli.

La ragazza, infatti, guarderà con crescente sospetto la compagna di Cesare dopo aver scoperto l’accordo segreto tra Sandra, la zia della capo commessa de Il Paradiso delle signore, e la nipote. L’anziana signora ha stabilito infatti che Irene potrà ereditare il suo ingente patrimonio solo a condizione che si sposi. Una clausola che, agli occhi di Rebecca, suona come un incentivo troppo ghiotto: la giovane temerà che Irene stia approfittando della situazione e della relazione con Cesare per puro interesse economico. Da qui nascerà un nuovo e acceso scontro. Questa volta sarà Irene a prendere l’iniziativa e ad affrontare Rebecca, ma la discussione la lascerà profondamente ferita. Scossa e amareggiata, la Venere troverà conforto in Johnny, che saprà starle accanto nel momento di maggiore fragilità.

Enrico parte per la Svizzera all'improvviso

Nel frattempo, proseguirà la storyline dedicata ai piccoli protagonisti e alla misteriosa malattia che sta colpendo i bambini milanesi. Enrico, da giorni impegnato a far luce sulle cause del loro malessere, riuscirà finalmente a individuare l’origine del problema: si tratta di un avvelenamento da metalli pesanti presenti nel terreno in cui i bambini giocano abitualmente. Di fronte a questa scoperta sconvolgente, il dottor Proietti prenderà una decisione drastica e carica di responsabilità. Le anticipazioni della puntata successiva rivelano infatti che Enrico partirà all’improvviso per la Svizzera, deciso a procurarsi il farmaco necessario per salvare i piccoli pazienti.

Tornando a Il Paradiso delle signore, continuerà a tenere banco anche la vicenda legata a Valeria Craveri, determinata a collaborare con il grande magazzino per lanciare la sua nuova linea di lingerie. Marcello respingerà la sua proposta, ma Valeria non si lascerà scoraggiare e rilancerà con ancora più convinzione. Nel frattempo, Marcello farà un’offerta importante a Concetta: vorrebbe che fosse lei il volto della nuova marca di lavatrici. Una proposta lusinghiera, ma che la donna non saprà se accettare, combattuta tra entusiasmo e timori. Infine, Odile si ritroverà in una posizione sempre più scomoda. Le tensioni tra Umberto ed Ettore continueranno a crescere, e la giovane sarà costretta a muoversi tra due fuochi: da una parte suo zio, dall’altra il suo fidanzato. Una scelta che rischia di metterla profondamente in crisi.