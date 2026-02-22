Le trame delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 10 previste dal 2 al 6 marzo in prima visione assoluta su Rai 1 rivelano che Marcello Barbieri si ritroverà a fare una scoperta amara e del tutto inaspettata legata a Valeria Craveri e alla sua azienda, che finirà per metterlo in serie difficoltà.

Intanto Umberto Guarnieri verrà incastrato dai fratelli Marchesi, dato che verrà a galla la verità sulle sue indagini sul conto della loro famiglia e si ritroverà a dover dare delle spiegazioni per non incrinare il rapporto con Odile, promessa sposa di Ettore.

Marcello fa una scoperta clamorosa: anticipazioni Il Paradiso delle signore 2-6 marzo

Marcello Barbieri, seppur con tanti dubbi, prenderà una decisione finale in merito all'apertura dell'angolo dedicato alla lingerie all'interno del Paradiso delle signore.

L'ex fidanzato della contessa si dirà pronto a dare il via a questa nuova iniziativa anche se, alla fine, scoprirà di essere stato ingannato da Valeria Cravoni.

La donna, infatti, gli ha nascosto un importante segreto legato alla sua azienda: ha numerosi debiti insoluti che rischiano di compromettere questa nuova collaborazione con il team del negozio milanese.

Marcello resterà a dir poco sconvolto e amareggiato da tale scoperta e finirà per mettere tutto in discussione, dato che non avrà le idee chiare sul da farsi.

Umberto incastrato dai due fratelli nei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore

Le trame delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore previste dal 2 al 6 marzo in prima visione assoluta, inoltre, rivelano che ci sarà spazio anche per la vendetta di Ettore e Greta nei confronti di Umberto.

Il commendatore Guarnieri verrà incastrato dopo che verrà fuori tutta la verità sulle sue indagini compiute sul conto della famiglia dei fratelli Marchesi.

A quel punto sarà costretto a giustificarsi e a dare delle spiegazioni plausibili sul perché di tale indagine, finendo per compromettere anche il legame affettivo con Odile, che non sa ancora tutta la verità su Ettore, suo promesso sposo.

Intanto per Concetta arriverà una nuova lavatrice in casa: la donna sarà al settimo cielo e festeggerà con il marito Ciro anche la sua copertina sul Paradiso Market.