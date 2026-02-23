Le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore dal 2 al 6 marzo rivelano che Marcello Barbieri riuscirà a scoprire tutti i segreti di Valeria Cravani, venendo così a conoscenza dei gravi debiti economici riscontrati dalla donna in passato con la sua azienda.

Intanto Concetta si ritroverà in crisi dopo che riceverà la proposta da parte di Marcello Barbieri di diventare la testimonial della nuova lavatrice mentre Enrico troverà un farmaco per poter curare i bambini malati.

Marcello scopre i segreti di Valeria: anticipazioni Il Paradiso delle signore 2-6 marzo

Marcello si ritroverà alle prese con le pressioni da parte di Valeria, la quale gli chiederà di poter dare spazio a una linea di lingerie all'interno del suo grande magazzino milanese.

La reazione di Marcello, però, non sarà delle migliori e si mostrerà alquanto scettico, tanto che in un primo momento deciderà di rifiutare categoricamente la proposta che gli è stata fatta dalla donna.

Valeria, però, non avrà alcuna intenzione di fare un passo indietro e continuerà a insistere affinché Marcello possa prendere in considerazione la sua proposta.

Alla fine, Barbieri si lascerà convincere e si dirà pronto ad accogliere la linea di lingerie all'interno del Paradiso delle signore, salvo poi fare una amara scoperta.

Valeria incastrata, Concetta in crisi

Le trame delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore al 6 marzo, infatti, rivelano che Marcello scoprirà i segreti nascosti di Valeria, legati ai debiti contratti dalla donna con la sua azienda, i quali rischieranno di compromettere seriamente anche la sua trattativa con il negozio milanese.

Intanto Concetta Puglisi, dopo essere diventata il volto del nuovo numero del Paradiso Marker, si ritroverà in crisi quando le verrà chiesto di prestare il suo volto per la campagna pubblicitaria di una nuova linea di lavatrici.

Enrico, invece, continuerà a essere alle prese con i problemi di salute dei bambini vittime di intossicazione e proverà a trovare una soluzione per poterli salvare. Alla fine, il medico, riuscirà a trovare un farmaco idoneo per permettere ai bambini di stare bene e lo porterà in Italia.