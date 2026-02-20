Le trame delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore dal 23 al 27 febbraio rivelano che Greta si rivelerà pericolosa con Umberto Guarnieri nel momento in cui scoprirà che l'uomo sta indagando sul suo conto e su quello del fratello, tanto da mettere subito al corrente la giovane Odile per cercare di scatenare la sua ira contro lo zio.

Intanto Concetta si ritroverà costretta a dover dare una mano a Ciro nella gestione della Caffetteria mentre Marcello si mostrerà disperato per la fine turbolenta della sua storia d'amore con Rosa, dato che tra i due le cose si metteranno davvero malissimo.

Greta senza scrupoli e pericolosa con Umberto: anticipazioni Il Paradiso delle signore 23-27 febbraio

Greta scoprirà che Umberto sta giocando sporco alle sue spalle: il commendatore, infatti, continuerà a indagare sul conto dei due fratelli per cercare di portare alla luce delle verità scomode e quando la ragazza verrà a sapere come stanno le cose, non la prenderà per niente bene.

Greta si mostrerà furiosa e al tempo stesso pericolosa e senza scrupoli nei confronti del commendatore Guarnieri, tanto da schierargli subito contro la nipote Odile.

In questo modo proverà a mettere zizzania all'interno della famiglia Guarnieri, con la speranza di poter convincere Umberto a mollare la presenza e lasciarli in pace, così da non metterli in ulteriore difficoltà.

Concetta aiuta Ciro, Marcello disperato nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore

Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore previste fino al 27 febbraio in prima visione assoluta su Rai 1, inoltre, rivelano che Concetta si ritroverà costretta a dover dare una mano a suo marito Ciro Puglisi nella gestione della Caffetteria, dopo che l'uomo si è ritrovato di punto in bianco senza l'aiuto di Mimmo.

Anche Marcello Barbieri non vivrà affatto un momento semplice e felice della sua vita: il ragazzo si mostrerà disperato all'idea di aver perso per sempre la sua amata Rosa.

I due appariranno sempre più distanti e ormai sembrerà chiaro che ci siano davvero pochissime chance di rivederli assieme come ai vecchi tempi, felici e pronti a costruire il loro matrimonio.