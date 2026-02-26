Le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore dal 9 al 13 marzo 2026 rivelano che Odile si ritroverà a compiere un gesto eclatante e del tutto inaspettato dopo che Ettore la metterà al corrente della verità su quanto ha fatto Matteo Portelli.

Grazie a Greta, infatti, i due fratelli Marchesi riusciranno a incastrare Portelli e anche lo stesso commendatore Guarnieri.

Intanto Enrico, grazie all'intercessione di Marta, riuscirà a fare in modo che Rosa compia una inchiesta per scoprire la verità sul terreno contaminato che ha avvelenato decine di bambini.

Greta incastra Matteo: anticipazioni Il Paradiso delle signore al 13 marzo

Ettore e Greta continueranno ad avere dei dubbi sull'indagine di Umberto nei confronti della loro famiglia e, grazie a una soffiata, scopriranno che nei giorni in cui Matteo si era assentato sul set del film c'era stata la visita di un uomo misterioso a Londra dalla loro mamma.

I due decideranno di andare fino in fondo e, alla fine, sarà proprio Greta a incastrare il giovane Matteo Portelli.

La ragazza riuscirà a intrufolarsi all'interno di villa Guarnieri ed entrerà in possesso del suo passaporto: grazie a tale gesto scoprirà che il ragazzo è stato proprio a Londra in quei giorni e metterà subito al corrente suo fratello.

Odile compie un gesto eclatante: anticipazioni Il Paradiso delle signore 9-13 marzo 2026

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 9 al 13 marzo rivelano che Ettore sarà pronto a vendicarsi, mettendo al corrente Odile della scoperta che ha fatto.

Terminate le riprese del film, Odile deciderà di affrontare tale situazione e finirà per compiere un gesto del tutto inaspettato ed eclatante.

Intanto Enrico continuerà a indagare per cercare di portare a galla tutta la verità sull'avvelenamento dei bambini sul campetto.

Il medico, seguendo il consiglio della sua compagna Marta Guarnieri, deciderà di chiedere a Rosa di poter indagare con una sua inchiesta sull'accaduto, sperando in tal modo di portare a galla la verità al più presto.

Nel frattempo Delia deciderà di organizzare un incontro per far tornare il sereno tra Cesare e Irene, spiazzando Johnny.