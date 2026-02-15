Negli episodi de Il Paradiso delle signore in onda dal 16 al 20 febbraio, Odile sarà sempre più innamorata di Ettore e darà al suo fidanzato l'accesso alla cassaforte di Umberto. I fratelli Marchesi in questo modo faranno la foto alla lettera scritta dal padre. Guarnieri comunque non si fiderà di loro e chiederà a Matteo di indagare sul loro conto.

Marcello, invece, sarà turbato quando vedrà Rosa e Tancredi insieme al Circolo.

Ciro e Concetta preoccupati per il futuro della caffetteria

Agata riceverà la comunicazione di dover partire prima per Firenze e sia Ciro che Concetta cercheranno di trattenere la loro ansia per la figlia.

Intanto i coniugi Puglisi saranno preoccupati in quanto ancora non è stato trovato il sostituto in caffetteria di Mimmo. Inoltre Rosa e Marcello non troveranno una linea editoriale comune per il Paradiso Donna e Roberto interverrà per trovare un compromesso. Irene, invece, sarà felice per la sua storia con Cesare e per avere risolto ogni incomprensione con Rebecca.

Nel frattempo Odile si mostrerà sempre più innamorata di Ettore, il quale insieme a Greta escogiterà un modo per sottrare ad Umberto una lettera scritta dal loro padre. In tutto questo, Guarnieri non si fiderà dei fratelli Marchesi ed incaricherà Matteo di andare a Londra per indagare sul loro conto.

Agata e Mimmo vicini al trasferimento a Firenze

Johnny avrà un incidente ed Irene si mostrerà premurosa nei suoi confronti.

La donna comunque confiderà di poter avere una vita serena al fianco di Cesare. Intanto Agata e Mimmo saranno vicini a trasferirsi a Firenze, ma apprenderanno che Ciro non ha trovato un'altra persona che prenda il posto del giovane Burgio.

Nel frattempo Marcello andrà insieme a Roberto ad una serata al Circolo, ma rimarrà turbato quando vedrà Rosa e Tancredi insieme intenti a lavorare per il Paradiso Donna. Barbieri e Camilli proveranno a confrontarsi per comprendere i loro reali sentimenti.

In tutto questo, Odile darà ad Ettore l'accesso per la cassaforte di Umberto. I fratelli Marchesi approfitteranno dell'assenza di Guarnieri per aprirla e Greta riuscirà a fotografare la lettera del padre.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Botteri è intervenuto per difendere Delia dalle attenzioni pressanti avute da un attore.

Inoltre Enrico si è mostrato preoccupato dalle condizioni di salute di Anita e ha temuto che potesse avere qualcosa di serio.

Rosa, invece, si è occupata di raccontare ogni aspetto riguardante l'organizzazione del film, mentre Fulvio ha ritrovato una grande sintonia con Roberto.