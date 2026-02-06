Le anticipazioni del Paradiso delle Signore delle puntate fino al 20 febbraio 2026 rivelano che per i fratelli Marchesi arriverà un momento di svolta nel piano a cui stanno lavorando da tempo. Greta, infatti, riuscirà ad aprire la cassaforte di Umberto, trovando al suo interno la lettera del padre. Tra Rosa e Marcello, invece, arriverà un confronto molto importante. Agata e Mimmo saranno pronti a partire per Firenze, ma un evento inatteso destabilizzerà il loro umore.

Greta apre la cassaforte di Umberto e trova la lettera del padre al Paradiso delle Signore

Nelle puntate del Paradiso delle Signore in onda fino al 20 febbraio Odile si mostrerà sempre più innamorata di Ettore, ignara del piano a cui sta lavorando l'uomo insieme a sua sorella Greta. Umberto, per contro, sarà sempre più ostile e sospettoso nei riguardi di Ettore, sta di fatto che incaricherà Matteo di recarsi a Londra per indagare sul passato dei fratelli Marchesi. Nella sua ingenuità, Odile darà accesso ad Ettore alla cassaforte di Umberto a Villa Guarnieri. Complice un viaggio a Monza di Umberto, i fratelli Marchesi riusciranno ad entrare nella villa con la scusa di un servizio fotografico e tenteranno di accedere alla cassaforte.

Greta riuscirà ad aprirla e troverà finalmente la lettera di suo padre, riuscendo a fotografarla.

Confronto decisivo tra Rosa e Marcello

Tra Rosa e Marcello il clima continuerà ad essere teso, tuttavia, tra i due si percepirà ancora una certa intensità nel rapporto. A rendere il clima tra di loro ancora più teso saranno faccende legate al lavoro. Rosa verrà ispirata da un articolo di giornale per il prossimo numero del Paradiso Donna. Tancredi ne resterà entusiasta, mentre Marcello avanzerà proposte alternative. Roberto, poi, riuscirà a trovare un compromesso per far riavvicinare i due. Rosa e Marcello, infatti, avranno un confronto molto importante. Agata e Mimmo saranno pronti a lasciare Milano, ignari del fatto che in caffetteria non sia stato ancora trovato un sostituto.

I due, infatti, scopriranno che Ciro non ha detto tutta la verità.

Gli ascolti della puntata del 5 febbraio 2026

Gli ascolti del Paradiso delle Signore continuano ad essere ottimi. La puntata del 5 febbraio 2026, infatti, è stata vista da 1.519.000 spettatori, raggiungendo uno share pari al 16,6%. Questo, dunque, dimostra che le dinamiche della soap opera riescono a tenere alta l'attenzione dei telespettatori, garantendo alla rete ottimi risultati per la fascia oraria di riferimento.