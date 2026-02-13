Le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, in onda su Rai 1 dal 16 al 20 febbraio alle 16:00, promettono emozioni e colpi di scena che terranno il pubblico con il fiato sospeso. Al centro delle trame ci saranno la ricerca della misteriosa lettera custodita da Umberto, le tensioni sentimentali tra Marcello e Rosa e la partenza anticipata di Agata per Firenze. Nel frattempo, Umberto si mostra sempre più sospettoso nei confronti dei fratelli Marchesi, mentre Irene sogna un futuro sereno con Cesare e Concetta è preoccupata per la situazione in Caffetteria.

Greta scova la lettera nella cassaforte di Umberto: i Marchesi all’attacco

Odile si gode i suoi sentimenti per Ettore, ignara che lui e Greta tramano nell’ombra. I fratelli Marchesi sono infatti determinati a impossessarsi della lettera che il padre aveva mandato a Umberto, convinti che sia la chiave per ottenere qualcosa di importante. Dopo aver studiato i movimenti di Umberto, Ettore e Greta scoprono che l’uomo sarà impegnato a Monza e decidono di approfittarne per introdursi a Villa Guarnieri. Grazie anche a un’occasione offerta involontariamente da Odile, Ettore riesce ad accedere alla cassaforte, mentre Greta trova finalmente la lettera tanto cercata e ne scatta una foto. Questo colpo di scena rischia di cambiare tutte le carte in tavola e di mettere seriamente nei guai Umberto, che nel frattempo affida a Matteo il compito di indagare sul passato dei Marchesi a Londra, sempre più tormentato dai sospetti e da alcuni strani episodi avvenuti nel suo ufficio.

Marcello e Rosa: tra tensioni e un confronto che potrebbe cambiare tutto

La relazione tra Marcello e Rosa è ancora segnata da incomprensioni profonde, ma il sentimento che li lega sembra non essersi mai spento del tutto. Mentre Rosa trova ispirazione da un articolo di giornale per il nuovo numero di Paradiso Donna, Marcello propone un’altra idea e fra i due scoppia subito la competizione. Tancredi, però, accoglie con entusiasmo l’idea di Rosa, alimentando la rivalità con Marcello, che si sente sempre più messo da parte. Roberto cerca di allentare la tensione proponendo a Marcello una serata al Circolo, ma la situazione si complica quando l’uomo scopre Rosa impegnata con Tancredi per un’intervista.

L’orgoglio e la sofferenza si mescolano, fino a quando Marcello e Rosa decidono di affrontarsi apertamente, consapevoli che il loro prossimo confronto potrebbe segnare una svolta definitiva nel loro rapporto.

Agata verso Firenze, nuovi inizi e verità nascoste in Caffetteria

Agata riceve dalla soprintendenza di Firenze la convocazione anticipata e, nonostante la preoccupazione dei genitori, si prepara a partire insieme a Mimmo. La famiglia cerca di sostenere il suo entusiasmo per questa nuova avventura, ma Concetta si mostra inquieta perché Ciro non ha ancora trovato un valido sostituto per Mimmo in Caffetteria. Prima della partenza, però, emerge che Ciro non ha detto tutta la verità sulla situazione lavorativa, lasciando Agata e Mimmo con il dubbio che non tutto sia davvero risolto.

Intanto Irene, dopo aver superato un momento di crisi con Rebecca, guarda al futuro con speranza e sogna una vita serena accanto a Cesare, che sembra pronto a sorprenderla ancora una volta.

Nella puntata precedente di Il Paradiso delle Signore

Nell’ultimo episodio andato in onda, Botteri si è prodigato per difendere Delia dalle attenzioni indesiderate di Nazzareno Amidei, dimostrando quanto tenga a lei. Fulvio e Caterina hanno riscoperto la forza della loro famiglia organizzando un San Valentino fuori dal comune, capace di riunire tutti. Marcello ha iniziato a sperare in una rinascita del suo amore con Rosa, complice una scelta della donna che ha riacceso vecchi sentimenti. Matteo, invece, si è confidato con Umberto, rivelandogli i suoi dubbi sempre più pressanti su Ettore. Irene, infine, si è sentita sul punto di chiudere la sua storia, ignara che Cesare stesse preparando per lei una sorpresa destinata a cambiare tutto.