Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano un’indagine destinata a cambiare gli equilibri tra i protagonisti. Nella puntata che verrà trasmessa martedì 17 febbraio alle 16:10 su Rai 1, il comportamento ambiguo di Ettore inizierà a infastidire sempre di più Umberto che, dopo aver parlato con Matteo, deciderà di ingaggiarlo come investigatore. Il giovane avrà il compito di indagare su Ettore e Greta, sulle loro origini e persino di recarsi a Londra alla ricerca di nuovi indizi. Nel frattempo, Agata sarà entusiasta all’idea del trasferimento a Firenze, previsto prima del previsto.

Matteo va a Londra per indagare per conto di Umberto su Ettore e Greta

Inaspettatamente, Matteo e Umberto si ritroveranno alleati e faranno fronte comune contro i fratelli Marchesi. Dopo la recente scoperta della misteriosa foto di Silvana che ritraeva Ettore, Greta e i loro genitori, improvvisamente scomparsa dall’ufficio di Portelli, Umberto vorrà vederci chiaro. È infatti convinto che il comportamento ambiguo dei due stilisti, e in particolare di Ettore, indicato da Matteo come il probabile responsabile del furto dello scatto, sia legato a un segreto che i due fratelli stanno cercando di nascondere. Proprio per la delicatezza della questione familiare, Umberto deciderà di non avvalersi del suo fidato investigatore Malvezzi, preferendo invece chiedere aiuto a Matteo.

Sarà lui a dover partire per Londra, indagare sul passato di Ettore e Greta e scoprire finalmente la verità sulle loro origini.

Agata è pronta a lasciare Milano, Rosa e Marcello litigano

Nel frattempo, Agata sarà al settimo cielo all’idea di lasciare Milano prima del previsto per iniziare una nuova vita a Firenze insieme al suo fidanzato Mimmo. Ciro e Concetta, però, non vorranno rovinare la felicità della loro figlia minore. Intanto, Rosa avrà un’idea per la nuova rubrica della rivista de Il Paradiso delle signore e troverà l’appoggio di Tancredi. Marcello, dal canto suo, lancerà un’altra proposta e tra i due nascerà uno scontro. Irene, invece, vivrà un momento felice con Cesare e riceverà una buona notizia: Rebecca le porgerà le sue scuse dopo la lite avuta nei giorni precedenti.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Greta ha chiesto scusa a Odile

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore trasmesse su Rai 1, Greta ha trattato male Odile dopo che la contessina aveva cercato di offrirle supporto riguardo alla malattia di sua madre. La stilista le ha detto chiaramente di non intromettersi nelle questioni della sua famiglia, sostenendo che Odile ha avuto una vita agiata, a differenza sua. Intanto, Greta è riuscita a introdursi nell’ufficio di Umberto con la scusa di una telefonata ricevuta e, mentre si trovava nello studio del banchiere, ha frugato nei cassetti alla ricerca della lettera di suo padre. Tuttavia, non ha trovato nulla fino a quando non ha scoperto che dietro un quadro era nascosta una cassaforte.