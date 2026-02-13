Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano una rottura definitiva fra due protagonisti destinata a creare scalpore. Nella puntata che verrà trasmessa martedì 24 febbraio alle 16:10 su Rai 1, Tancredi scoprirà che Rosa e Marcello si sono lasciati e inizierà a pensare di avere una possibilità con la giornalista. Intanto, Irene si troverà a un bivio quando riceverà un invito da Cesare, nonostante si fosse già impegnata con le sue amiche. Spazio, infine, alle vicende di Umberto, che confiderà a Marta i suoi dubbi su Ettore

Tancredi crede di avere una possibilità con Rosa dopo la rottura con Marcello

Tancredi verrà a sapere una notizia che lo rallegrerà non poco.

Il nipote di Adelaide scoprirà con soddisfazione che la relazione tra Rosa e Marcello, dopo la pausa di riflessione che i due si erano presi, si è conclusa definitivamente. Mentre la coppia è ormai arrivata alla rottura, Tancredi sarà sempre più convinto di avere finalmente una possibilità di conquistare Rosa. Inoltre, rivivrà il ricordo dell’amore mai sbocciato con la giornalista, interrotto poco dopo il loro primo e unico bacio di mesi prima. Tuttavia, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore non segnalano alcuna iniziativa da parte dell’editore per tentare un approccio o ribadire alla donna i sentimenti che prova per lei.

Umberto nutre sospetti su Ettore e si confida con Marta

Nel frattempo, Umberto sarà molto preoccupato per Odile e per il comportamento ambiguo di Ettore.

Guarnieri deciderà quindi di confidarsi con sua figlia Marta, alla quale rivelerà i suoi timori e i seri dubbi che nutre sulla buona fede del giovane. I coniugi Puglisi, invece, dovranno affrontare diversi problemi: in casa si romperà la lavatrice, mentre al Gran Caffè Amato continueranno le difficoltà a causa dell’elevato numero di clienti e dell’imminente partenza di Mimmo. Irene, dal canto suo, organizzerà una serata con le amiche Veneri, proponendo di guardare tutte insieme il Festival di Sanremo. Tuttavia, la capo commessa de Il Paradiso delle signore si troverà in difficoltà quando riceverà un invito da Cesare e non saprà come comportarsi. Marcello, infine, concentrerà tutte le sue energie sul lavoro e avrà un’idea per rilanciare la rivista del negozio.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Irene ha litigato con Rebecca

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, andate in onda su Rai 1, Irene ha incontrato Rebecca al Gran Caffè Amato per chiederle un consiglio sul regalo di San Valentino da fare a Cesare. La sorella dell’avvocato Brugnoli è stata molto chiara con la capocommessa: le ha fatto capire senza mezzi termini che, per suo fratello, Irene è soltanto un passatempo e che non è minimamente all’altezza della loro famiglia. Le parole di Rebecca hanno profondamente ferito Irene, che è rimasta da sola al bar a piangere. Johnny, vedendola in lacrime, ha voluto sapere cosa fosse accaduto e, una volta incontrata la giovane Brugnoli, ha difeso Irene a spada tratta.

Durante la conversazione, però, il magazziniere è rimasto sconvolto quando Rebecca gli ha rivelato che Cesare ha comprato un anello per la sua fidanzata, da regalarle proprio per la festa degli innamorati. Per Odile, invece, la situazione non è stata delle migliori: ha avuto una lite furibonda con Ettore, poiché lo stilista ha convinto Nazzareno Amidei a spingere il regista del musicarello a girare alcune scene del film anche per strada, proprio di fronte all’insegna della Galleria Milano Moda.