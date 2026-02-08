Negli episodi de Il Paradiso delle signore in onda dal 9 al 13 febbraio, Anita starà male ed Enrico avrà paura che la figlia possa avere qualcosa di grave. Inoltre Matteo scoprirà che Ettore ha sabotato il progetto del musicarello e si scontrerà con lui.

Botteri, invece, si mostrerà geloso dell'interessamento di Amidei verso Delia, mentre Rosa rifiuterà una proposta di lavoro di Tancredi.

Fulvio grato a Roberto per avergli dato il ruolo da contabile

Ciro e Concetta noteranno che Agata e Mimmo sono convinti di trasferirsi a Firenze e penseranno a cosa ne sarà della loro famiglia e della caffetteria quando loro andranno via.

Intanto Johnny prenderà il posto di Fulvio nel magazzino della sartoria. Il padre di Caterina, invece, sarà grato a Roberto per avergli concesso il ruolo da contabile. Inoltre le Veneri discuteranno su cosa faranno a San Valentino.

Nel frattempo Delia sarà contenta di lavorare per le acconciature sul set, ma avrà paura di dover lavorare a stretto contatto con Nazzareno Amidei. In tutto questo, Rosa si occuperà di un diario nel quale racconterà le curiosità riguardanti il musicarello e collaborerà con Marcello al meglio, mentre Ettore tornerà da Londra e non gradirà che Galleria Moda Milano venga oscurata dalla casa di moda rivale.

Matteo perplesso dal comportamento di Ettore

Anita starà male ed Enrico avrà paura che la figlia possa avere qualcosa di serio.

Intanto Matteo apprenderà che Ettore ha sabotato il progetto del musicarello solo per danneggiare il Paradiso e questo evento porterà ad uno scontro acceso tra Portelli e Marchesi. Anche Odile vorrà capire cosa è successo e si confronterà con il fidanzato, ma alla fine riusciranno a chiarire le incomprensioni. Matteo esternerà ad Umberto le sue perplessità sul comportamento di Ettore.

Nel frattempo Irene sarà convinta che ormai è finita la storia con Cesare, ma non saprà della sorpresa che le sta facendo. In tutto questo, Ciro cercherà un cuoco che possa sostituire Mimmo, mentre Botteri sarà geloso dell'interessamento di Amidei verso Delia ed interverrà. Fulvio e Caterina, invece, ritroveranno solidità nel loro legame familiare.

Intanto Rosa rifiuterà una proposta di lavoro di Tancredi.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Agata e Mimmo hanno ragionato all'idea di trasferirsi per lavoro a Firenze. Inoltre Odile e Matteo hanno collaborato per il musicarello ed Ettore ha mostrato la propria gelosia.

Enrico, invece, ha iniziato ad indagare su Di Meo che potrebbe avere causato dei problemi ad un paziente, mentre Irene ha iniziato ad avere dei dubbi su Cesare.