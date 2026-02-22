Negli episodi de Il Paradiso delle signore in onda dal 23 al 27 febbraio, Ettore e Greta esorteranno Odile a schierarsi contro Umberto. Inoltre Tancredi scoprirà che Marcello e Rosa si sono lasciati.

Michelino, invece, starà male ed Enrico penserà che possa essere stato intossicato come Anita e gli altri bambini della casa famiglia.

Ciro e Concetta cercano di superare le difficoltà

Concetta si dedicherà alla famiglia ed al lavoro, anche se non mancheranno le difficoltà specie quando si romperà la lavatrice. Nonostante questo, i coniugi Puglisi non si arrenderanno e cercheranno di affrontare ogni cosa al meglio.

Intanto Caterina consiglierà a Botteri di tenere una lezione nella scuola per stiliste che lei sta frequentando. Irene, invece, chiederà alle colleghe di seguire insieme il Festival di Sanremo, ma un invito di Cesare le metterà in crisi.

Nel frattempo Odile sarà felice visto che entrerà a far parte del consiglio direttivo della fondazione Sant'Erasmo, ma Umberto sarà preoccupato per lei ed esternerà i suoi sospetti su Ettore a Marta. In tutto questo, Tancredi scoprirà che Marcello e Rosa si sono lasciati, mentre Barbieri avrà una nuova idea per rilanciare il Paradiso Market.

Marcello pensa a Concetta come volto del Paradiso Market

Irene inviterà le Veneri a vedere Sanremo insieme dopo che Cesare le ha regalato un televisore nuovo.

Pure Rebecca sarà presente e sentirà una battuta di Barbara in merito alla zia Sandra ed alla sua eredità. Inoltre Concetta dovrà gestire una situazione di emergenza in caffetteria. Michelino, invece, starà male ed Enrico crederà che ha la stessa intossicazione di Anita e degli altri bambini della casa famiglia.

Nel frattempo Marcello penserà a Concetta come volto del Paradiso Market. La donna vorrà rifiutare, ma Ciro la spronerà ad accettare. In tutto questo, Ettore e Greta verranno a conoscenza che qualcuno è stato mandato da Umberto a Londra per indagare sul loro conto. I fratelli Marchesi spingeranno Odile a schierarsi contro Guarnieri.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Ciro ha dato il proprio assenso affinché Agata e Mimmo si possano trasferire a Firenze, anche se l'uomo non ha ancora trovato un sostituto in caffetteria.

Inoltre Umberto ha chiesto a Matteo di recarsi a Londra per indagare sul conto di Ettore e Greta.

Roberto, invece, ha invitato Marcello ad un evento al Circolo, ma una volta giunto hanno visto Tancredi e Rosa insieme. Sia Barbieri che Camilli comprenderanno di doversi confrontare.