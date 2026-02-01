Negli episodi de Il Paradiso delle signore in onda dal 2 al 6 febbraio, Marcello si mostrerà geloso della ritrovata intesa tra Rosa e Tancredi. Inoltre Greta chiederà scusa ad Odile per il suo comportamento, ma la contessina capirà la sua ambiguità.

Agata e Mimmo, invece, si trasferiranno a Firenze, mentre Enrico indagherà su Di Meo.

Umberto nomina Matteo Ad della produzione del musicarello

Mimmo esorterà Agata ad accettare la proposta di lavoro che le è arrivata da Firenze, dimostrandosi disponibile a trasferirsi con lei. Intanto Umberto risulterà essere sempre più impegnato nel musicarello e nominerà Matteo come amministratore delegato della produzione.

Odile sarà felice per questa decisione, al contrario di Ettore che non mancherà di essere geloso. Il regista del musicarello sceglierà come il Paradiso come luogo del film e Portelli temerà che la GMM possa essere messa in secondo piano.

Nel frattempo Enrico sarà entusiasta di avere preso le redini dello studio del dottor Moretti, ma il ritorno improvviso di Di Meo minerà la sua felicità. In tutto questo, i fratelli Marchesi dovranno gestire una inattesa emergenza familiare, mentre Marcello non gradirà l'intesa ritrovata tra Rosa e Tancredi e sarà preoccupato che possa approfittarne, dati i problemi esistenti tra lui e Camilli.

Enrico indaga su Di Meo

Un paziente sarà gravemente malato dopo un intervento chirurgico ed Enrico indagherà sulle eventuali responsabilità di Di Meo.

Intanto Tancredi confesserà a Rosa i suoi sentimenti e Marcello si confronterà duramente con il suo rivale. Barbieri e Camilli decideranno di comune accordo di prendersi una pausa di riflessione. Inoltre Irene inviterà a cena Cesare per fare un passo importante nella loro relazione, ma la presenza di Johnny farà venire meno la magia del momento.

Nel frattempo Agata e Mimmo si trasferiranno a Firenze e Concetta temerà che Ciro non possa occuparsi da solo della caffetteria. In tutto questo, Greta si scontrerà con Odile quando capirà che la contessina è a conoscenza che Ettore è a Londra per i problemi di salute della madre. La giovane Marchesi in seguito si scuserà, ma Odile capirà la sua cattiva fede.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Ciro si è mostrato sempre più orgoglioso del lavoro di Mimmo in caffetteria e hanno ragionato su un possibile ampliamento. Inoltre Rosa è tornata a Milano e ha ignorato Marcello.

Odile, invece, ha annunciato pubblicamente il suo fidanzamento con Ettore, mentre Barbieri è tornato a lavorare in sartoria.