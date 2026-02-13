Le anticipazioni del Paradiso delle Signore delle puntate che andranno in onda dal 23 al 27 febbraio 2026 rivelano che Greta e Ettore scopriranno che Umberto sta indagando sul loro conto. I due, così, metteranno Odile contro lo zio. Michelino si ammalerà, gettando Enrico nello sconforto e nella disperazione. Concetta si troverà a gestire una situazione piuttosto incresciosa in caffetteria a causa dell'assenza di Mimmo.

Anticipazioni Paradiso delle Signore fino al 27 febbraio: Ettore e Greta scoprono il piano di Umberto

Nelle prossime puntate del Paradiso delle Signore, in onda fino al 27 febbraio, Odile entrerà nel Consiglio Direttivo della Fondazione Sant'Erasmo, e a Villa Guarnieri tutti festeggeranno questo grande traguardo.

La donna e Umberto avranno poi una discussione a causa di Ettore, il quale deciderà di andare a Londra da sua madre, contro il volere di Greta. Marta assisterà ad una discussione molto accesa tra i due fratelli. Umberto sarà sempre più sospettoso nei riguardi di Ettore, così, avvierà delle indagini per scoprire cosa nascondano i fratelli Marchesi. A tal proposito, manderà qualcuno a Londra per conto suo. Ettore e Greta lo scopriranno, così faranno di tutto per mettere Odile contro suo zio.

Concetta in difficoltà, Michelino si ammala

Concetta si troverà ad affrontare delle difficoltà sul lavoro a causa dell'assenza di Mimmo, ma non solo. A cava Amato si romperà anche la lavatrice. Malgrado questi intoppi, però, tutta la famiglia reagirà con entusiasmo e positività.

Le tensioni tra Rosa e Marcello diventeranno irreparabili, al punto che i due decideranno di chiudere definitivamente. Scoperta la cosa, Tancredi sentirà riaffiorare dei sentimenti che, probabilmente, non erano mai stati sopiti realmente. Michelino si ammalerà, generando molta preoccupazione in Enrico, il quale inizierà a temere un'intossicazione, come accaduto ad Anita e ai bambini della casa famiglia. Irene inviterà le amiche a guardare insieme le serate del Festival di Sanremo, ma poi riceverà un invito da parte di Cesare, e dovrà decidere cosa fare.

Gli ascolti della scorsa puntata del Paradiso

Gli ascolti del Paradiso delle Signore continuano ad essere ottimi. La puntata andata in onda giovedì 12 febbraio 2026 è riuscita addirittura a crescere in termini di dati auditel, sta di fatto che ha radunato dinanzi lo schermo 1.660.000 spettatori raggiungendo uno share pari al 17,5%, a dimostrazione che le dinamiche della soap opera stanno diventando sempre più intriganti per i telespettatori.