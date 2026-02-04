Secondo quanto si apprende da diverse fonti online in queste ore, Ilary Blasi avrebbe il desiderio di avere al suo fianco come opinionisti al Grande Fratello Vip, Tina Cipollari e Gianni Sperti. É quanto emerge tra le anticipazioni del rinnovato reality dopo il 'caso Signorini'.

Ilary Blasi vorrebbe Cipollari e Sperti al timone del suo reality

Sembrerebbe che Ilary Blasi abbia già espresso una sua preferenza per l'ingaggio dei nuovi opinionisti di Grande Fratello vip. Sotto la sua condizione il reality di Blasi verrà quasi sicuramente trasmesso a partire da marzo 2026, come anticipato in un comunicato da Mediaset.

E, intanto, Blasi vorrebbe al suo fianco per la conduzione del reality dedicato ai vip i veterani opinionisti di Uomini e donne. Una partecipazione che non dovrebbe interferire con il format di Maria De Filippi.

A quanto pare, quindi, Cipollari e Sperti potrebbero rivelarsi in trattativa per un nuovo ruolo di opinionisti in studio per il Grande fratello vip, che non impedirebbe loro di poter proseguire il medesimo lavoro già avviato al dating show di Maria De Filippi.

Le novità del reality dei vip

Oltre alla conduzione affidata ad Ilary Blasi, il rinnovato Grande Fratello vip sarà trasmesso in un ciclo di sole sei settimane, un esperimento volto a testare un approccio più dinamico e meno dilatato nel tempo.

Il reality dirà addio alla canonica messa in onda nella serata del lunedì. Il programma dovrebbe traslocare al martedì con una messa in onda in seconda serata (orientativamente dalle ore 22:00), subito dopo il game show La ruota della fortuna. Sebbene il comunicato parli genericamente di “metà marzo”, la data più accreditata dagli addetti ai lavori è quella di martedì 17 marzo 2026.