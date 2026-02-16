Sul sito di Mediaset Infinity, sono state divulgate le trame dei nuovi episodi di Io sono Farah 2 in programma dal 23 al 27 febbraio. Memhet e Tahir scopriranno una verità che cambierà per sempre le loro vite: i due sono fratelli. Successivamente Tahir verrà arrestato, ma si tratta di un modo per ingannarlo visto che la denuncia è infatti pilotata contro di lui.

Io sono Farah 2: trama prossimi episodi

Le anticipazioni di Io sono Farah 2, vedono Mehmet e Tahir scoprire una verità sul loro passato sconvolgente: i due sono fratelli. Da piccoli sono stati separati subito dopo la morte dei genitori.

Sebbene entrambi siano rimasti sconvolti, decidono di restare uniti. Dunque per liberare la madre Gulsima escogitano un piano: Kerim deve fingere una ricaduta così viene ricoverato, a questo punto Behnam deve portare la nonna in Turchia per un trapianto. Nel frattempo Behnam per la voglia potere, arriva ad uccidere lo zio Mahmud. Tuttavia Farah riprende la scena in modo da incastrarlo.

Infine Tahir viene arrestato, ma si tratta di una denuncia fasulla visto che qualcuno vuole incastrarlo.

Dove e quando seguire la serie tv

La serie tv Io sono Farah 2 continua a riscuotere un grande successo tra il pubblico Mediaset.

È possibile seguire i nuovi episodi dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 14:00. Il martedì invece, le puntate vengono trasmesse in prima serata.

Per chi volesse tuti gli episodi sono anche visibili in anteprima su Mediaset Infinity.

Il commentato degli utenti del web

Su X, diversi utenti hanno commentato le vicende della serie turca Io sono Farah 2.

Un utente ha scritto: "Non riesco a fare a meno di vedere questa dizi turca". Un altro utente ha aggiunto: "Quanto è furba la demonessa. Li ha manipolati ed è riuscita a rimandare il matrimonio usando il ricatto sulla vecchia megera...Non riesco veramente a trovare le parole per descriverla". Uno spettatore ha affermato: "Una delle serie più belle che abbia mai visto, ho iniziato a guardarla per Demet ma ho finito con l'amare l'intero cast (sì anche i cattivi, perché sono stati perfetti nella loro parte). Complimenti per il lavoro svolto, un capolavoro". "Questa serie è fantastica e la seconda stagione è ancora più avvincente della prima", ha invece concluso un fan.