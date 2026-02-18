Per la settimana di Sanremo, e non solo, Mediaset ha deciso di controbattere la concorrenza con degli appuntamenti di Io sono Farah. Tra il 20 e il 27 febbraio, la serie andrà in onda con quattro appuntamenti speciali in prima serata. Un’opportunità che permetterà di accelerare la messa in onda, visto che, attualmente, la serie è visibile in daytime, per circa 10 minuti, e il venerdì in prima serata.

Io sono Farah anticipazioni 20 febbraio: Tahir libero, sangue a casa di Orhan

Tahir riuscirà a sfuggire alla prigionia e a liberare il bambino tenuto in ostaggio dagli iraniani, ribaltando una situazione che sembrava senza via d’uscita.

Nel frattempo, Farah passerà al contrattacco e minaccerà Rahsan: se non collaborerà per trovare Tahir, il video che la compromette con Akbar finirà direttamente nelle mani di Behnam. Parallelamente, Perihan e Vera si ritroveranno davanti alla casa segreta di Orhan, ma dell’uomo non ci sarà traccia; sull’uscio noteranno inquietanti macchie di sangue, segno che potrebbe essere accaduto qualcosa di grave. Infine, Behnam riuscirà a calmare l’ira di Vera offrendole una somma generosa, ottenendo in cambio informazioni decisive sulla falsa sepoltura del fratello di Mehmet.

Io sono Farah spoiler 22 febbraio: Vera crolla e rivela la verità a Mehmet

Mahmud tenterà di stringere un’alleanza con Tahir per rafforzare la propria posizione, ma il piano verrà bruscamente interrotto dall’arrivo improvviso di Behnam, avvisato in anticipo da Farah.

La tensione degenererà in una violenta aggressione. Parallelamente, Mehmet terrà Vera in ostaggio nel tentativo di costringerla a confessare ciò che ha rivelato a Behnam. La donna, però, resisterà e negherà con decisione ogni accusa. Disperato e pronto a tutto pur di salvare suo fratello, Mehmet si troverà davanti a un colpo di scena: sarà proprio Vera, messa alle strette, a far crollare il silenzio e a rivelare finalmente la verità: lui e Tahir sono fratelli.

Puntata di martedì 24 febbraio: Farah e Tahir ingannano i medici

Farah metterà in atto un piano rischioso: fingerà che Kerim sia gravemente malato per farlo ricoverare in ospedale e far emergere che non è stato Behnam a donargli il midollo.

Farah e Tahir, determinati a proteggere Kerim e a guadagnare tempo, arriveranno a manipolare i risultati delle sue analisi cliniche, alterando i referti in modo da far apparire la situazione più seria di quanto non sia in realtà. Di fronte ai nuovi esiti, il medico non potrà che suggerire la necessità di un ulteriore trapianto di midollo, aprendo così uno scenario delicato e carico di conseguenze. La scelta, estrema e pericolosa, dimostrerà fino a che punto Farah e Tahir siano disposti a spingersi pur di salvare Gulsima, la vera donatrice di Kerim.

Puntata di venerdì 27 febbraio: l’abbraccio tra Farah e la madre dopo dieci anni

Kerim resterà profondamente scosso nel vedere suo padre in lacrime, consapevole che quelle sofferenze sono nate anche dalla menzogna che lui stesso è stato costretto a sostenere.

La rabbia lo porterà a scontrarsi con Farah, che non potrà più nascondere la verità e finirà per confessargli che la nonna gli ha donato il midollo. Nel frattempo, con astuzia e sangue freddo, Kerim riuscirà a mettere in salvo la nonna Gulsima, nascondendola e sottraendola agli uomini di Behnam. Dopo dieci anni di lontananza, Farah riabbraccerà finalmente sua madre, vivendo un momento intenso e carico di emozione. Insieme a Bade, Gulsima e Merjan, condividerà attimi di dialogo e apparente serenità, anche se Merjan tenterà ancora di fuggire. Intanto Tahir riceverà un pacco misterioso contenente una sua foto d’infanzia con la famiglia, un segnale inquietante che qualcuno sta scavando nel suo passato.