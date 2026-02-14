Le nuove puntate di Io sono Farah, in onda su Canale 5 dal 16 al 20 febbraio alle 13:55, promettono emozioni forti e colpi di scena inaspettati. Il matrimonio tra Behnam e Farah sembra sempre più vicino, ma l’opposizione di Rahsan e le tensioni familiari rischiano di far saltare tutto. Nel frattempo, Tahir vive momenti drammatici: tenuto prigioniero in Iran, subisce le torture ordinate da Behnam ma trova la forza di ribellarsi e tentare la fuga. Mehmet, sconvolto per la sparizione dell’amico, si rifugia da Bade e cerca disperatamente indizi sulla scomparsa di Tahir e suo fratello Orhan.

Farah, sospettata di complicità con Tahir, cerca di trovare una via d’uscita da una ragnatela di ricatti e pericoli, mentre Behnam, sempre più diffidente, decide di concederle maggiore libertà solo per studiare ogni sua mossa.

Tahir riesce a evadere, Farah gioca la carta del ricatto

Tahir, finalmente, trova la forza e l’astuzia necessarie per liberarsi dalla prigionia iraniana, riuscendo non solo a salvarsi ma anche a liberare un bambino ostaggio. La sua fuga segna una svolta importante nella trama, riportandolo a Istanbul deciso a riprendersi tutto ciò che gli è stato tolto. Nel frattempo, Farah, sempre più determinata a ritrovare Tahir, arriva a minacciare Rahsan: se non riceverà informazioni sulla sorte dell’uomo che ama, è pronta a consegnare a Behnam un video compromettente che riguarda proprio Rahsan e Akbar.

Questo gesto fa salire la tensione alle stelle e costringe Akbar a chiedere spiegazioni a Mahmud, che però continua a prendere tempo. Farah, lasciata finalmente libera di uscire, si allea con Gonul e Bade per mettere le mani sul video che la incastra per la morte di Ali Galip, ma si rende conto che ogni mossa è sorvegliata e che Behnam ha preparato una trappola per lei.

Intrighi, tradimenti e nuove alleanze: Mehmet ricattato da Behnam

Le puntate in onda il 20 febbraio, anche in fascia serale, sono dense di alleanze inaspettate e ricatti emotivi. Mehmet, sospeso dal suo incarico di poliziotto, si lancia sulle tracce di Orhan, convinto che solo lui possa svelare l’identità dell’infiltrato della polizia.

Durante le sue ricerche, si imbatte in Perihan e Vera, e trova nella casa di Orhan segni di sangue e il suo cellulare, un indizio che potrebbe essere cruciale. Nel frattempo, Gonul cede le proprie azioni dell’azienda a Farah di fronte a un Behnam furioso, mentre Tahir, tornato dall’Iran, si presenta in azienda e riesce a contrabbandare l’oro grazie ai contatti di Ali Galip. Mahmud, intuendo il suo valore, propone subito un accordo e ordina a Behnam di lasciarlo in pace, ma quest’ultimo non ha intenzione di abbandonare la sua vendetta e trama alle sue spalle. Behnam tenta di manipolare Mehmet, dicendogli di tenere in ostaggio suo fratello e consegnandogli un fazzoletto insanguinato come prova: se vuole rivederlo, dovrà uccidere Tahir.

Farah scopre la verità sulla madre e mette in guardia Tahir

Gli ultimi sviluppi vedono Farah impegnata in una nuova missione: grazie a Tahir scopre che sua madre è ancora viva ed è stata lei a salvare Kerim con una donazione di midollo. Una notizia che sconvolge la protagonista e la spinge a ideare un piano per costringere Behnam a far uscire allo scoperto la donna. Intanto Merjan, convinta che sposerà Tahir come deciso da Mahmud, viene subito avvertita da Farah che le cose potrebbero andare diversamente. Sullo sfondo, Behnam cerca di mettere Tahir e Mehmet l’uno contro l’altro, mentre la tensione in azienda sale alle stelle e ogni personaggio è costretto a schierarsi.

Nella puntata precedente di Io sono Farah

Nell’episodio di venerdì 13 febbraio, Bekir ha portato a termine con successo il piano di Tahir, riuscendo a memorizzare la combinazione della cassaforte di Behnam grazie all’aiuto di un hacker. Nel frattempo, Mahmud, lo zio di Behnam, è arrivato in Turchia e ha subito preso in mano la situazione, volendo celebrare al più presto il matrimonio tra Behnam e Farah. Tahir, però, è costretto a rimandare i suoi piani per recuperare il video che incastra Farah, perché Mehmet si mette di traverso. Durante una riunione in azienda, Gönül annuncia la vendita delle sue azioni a Behnam, mentre Mahmud dimostra tutto il suo disprezzo per le donne, scatenando la reazione di Tahir.

Alla fine, Behnam riesce a sventare il furto della chiavetta e fa imprigionare Tahir, mentre Farah, in ansia, si vede costretta ad accettare il matrimonio pur di non mettere a rischio la propria vita.