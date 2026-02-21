Le nuove puntate di Io sono Farah, in onda da domenica 22 a venerdì 27 febbraio su Canale 5, promettono colpi di scena e momenti carichi di emozione. La soap turca si sviluppa tra intrighi familiari, verità sconvolgenti e alleanze impreviste, con i protagonisti alle prese con situazioni sempre più drammatiche. Kerim affronta una dolorosa verità sulle sue origini, Tahir viene arrestato in seguito alle macchinazioni di Akbar e Farah può finalmente riabbracciare sua madre, dopo anni di dolorosa lontananza. Nel frattempo, Behnam, deciso a eliminare Tahir, mette in campo un piano che rischia di cambiare per sempre la vita della famiglia.

Farah si riunisce con sua madre, Kerim scopre la verità sulla donazione di midollo

La settimana si apre con una rivelazione che sconvolge Kerim: il bambino, colpito dal dolore del padre, scopre che non è stato Tahir a donargli il midollo, ma la nonna Gulsima. Farah, messa alle strette dall’inquietudine del figlio, si vede costretta a confessargli la verità. Nel frattempo, Gulsima riesce finalmente a vedere Kerim in ospedale, riconosciuta dal nipote grazie a una voglia sul palmo della mano. Questo momento di ritrovata serenità viene presto turbato quando Behnam, sempre più minaccioso, riesce a portare via Kerim dall’ospedale, spingendo Farah e Tahir a lanciarsi in una disperata corsa contro il tempo per salvarlo.

La tensione cresce fino a quando Farah, con uno stratagemma, riesce a liberare la madre dalle grinfie di Behnam, regalando al pubblico una commovente scena di abbraccio dopo dieci anni di separazione. Tuttavia, la minaccia di Behnam incombe ancora sulla famiglia, decisa più che mai a vendicarsi.

Tahir finisce in arresto, Mehmet torna in polizia e le alleanze cambiano volto

Nel frattempo, le alleanze familiari vengono messe a dura prova. Mehmet e Tahir, dopo aver scoperto di essere fratelli, stringono un legame sempre più solido e collaborano per incastrare Ilyas, che viene finalmente arrestato dopo una rocambolesca fuga. Tuttavia, la gioia per il ritorno di Mehmet in polizia dura poco: Akbar, su ordine di Behnam, denuncia Tahir, che viene così arrestato proprio quando la famiglia sembrava sul punto di ritrovare un precario equilibrio.

Behnam, dal canto suo, non si arrende e, ferito dalle parole del figlio Kerim che dichiara di voler più bene a Tahir, decide di coalizzarsi con i nemici di quest’ultimo per eliminarlo una volta per tutte. In parallelo, la trama si arricchisce di nuovi intrighi: Farah minaccia Behnam di consegnare alle autorità il video che lo incastra, mentre Merjan tenta la fuga e Tahir, nel tentativo di ritrovare Kerim, cade in una trappola orchestrata da Behnam. La tensione è alle stelle tra inseguimenti, tradimenti e la lotta disperata per la sopravvivenza.

Nella puntata precedente di Io sono Farah

Nelle puntate precedenti, la tensione tra Farah, Tahir e Behnam si è fatta sempre più insostenibile. Vera, messa sotto pressione da Behnam, cede alle sue richieste e gli rivela dettagli sulla presunta sepoltura del fratello di Mehmet, alimentando i sospetti del commissario che ora è certo che il fratello sia ancora in vita.

Nel frattempo, Farah scopre che la madre è viva e che è stata lei a donare il midollo a Kerim, svelando così il mistero che circondava la salute del bambino. Mahmud prende la decisione di dare in sposa Merjan, la quale si convince che Tahir sarà il suo futuro marito, ma Farah interviene per avvertire l’uomo. Behnam, intanto, vuole costringere Mehmet a uccidere Tahir, minacciandolo di non rivedere più il fratello. Come prova, gli consegna un fazzoletto intriso del sangue di Tahir, spingendo Mehmet in un dilemma morale sempre più profondo.