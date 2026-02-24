Nelle puntate di Io sono Farah, in onda prossimamente su Canale 5, Behnam sarà pronto a tutto, ma non a scoprire che la malattia di suo figlio è soltanto un’invenzione di Farah. Una rivelazione che cambierà ogni cosa. Questa volta, però, non sarà Farah a tremare: sarà il piccolo Kerim a prendersi la scena.

Tra corse nei corridoi dell’ospedale e bugie che verranno a galla, il bambino affronterà suo padre con una durezza inaspettata: “Ti odio, sei malvagio”. Parole che peseranno come pietre e che colpiranno Behnam proprio nel punto più sensibile: il suo orgoglio di padre.

Behnam scopre l’inganno sulla malattia di Kerim

Per lui sarà un colpo molto duro: la malattia di Kerim si rivelerà una messinscena. Farah lo ha incastrato, orchestrando una finta recidiva per costringerlo a cedere e a far arrivare Gulsima in Turchia. Quando l’uomo capirà tutto, reagirà con rabbia, sentendosi tradito e umiliato nel suo ruolo di padre. Ma sarà troppo tardi: la donna sarà già in ospedale, pronta a riabbracciare la figlia dopo anni di dolore.

Kerim sfida Behnam e salva la nonna Gulsima

Tradito e ferito nell’orgoglio, Behnam passerà immediatamente alla ritorsione. Deciderà di rimandare Gulsima in Iran seduta stante. Il suo piano, però, si scontrerà con un ostacolo imprevisto: il coraggio di Kerim.

Il bambino avrà finalmente compreso chi è davvero suo padre. Con una prontezza sorprendente, riuscirà a sottrarre la nonna agli uomini di Behnam e a nasconderla in ospedale. “Resta qui, papà vuole farti del male”, le sussurrerà, consapevole del pericolo. Poi, con la voce rotta ma determinata, aggiungerà: “Quando vedi la mamma, dille che le voglio bene”.

‘Ti odio, sei malvagio’: le parole di Kerim colpiscono Behnam

Il confronto tra padre e figlio sarà molto teso. Quando Behnam gli chiederà perché lo abbiano ingannato, Kerim non esiterà a chiamarlo “papà cattivo”. Nemmeno il tentativo disperato di reclamare il proprio ruolo riuscirà a scalfire la sua fermezza. “Sono tuo padre!”, urlerà Behnam. Ma la risposta finale di Kerim suonerà come una sentenza: “Ti ho mentito perché ti odio, sei malvagio”.

Tra i due resterà una frattura che sembrerà difficile da ricomporre.