Nelle prossime puntate di Io sono Farah, Orhan verrà finalmente arrestato. La polizia riuscirà a porre fine ai suoi crimini, anche se Orhan non mostrerà alcun segno di pentimento, soprattutto nei confronti di Mehmet e del momento difficile che sta attraversando, visto che l’arresto di Orhan segnerà anche la fine di Tahir.

La trappola di Tahir per Orhan

Finalmente, la polizia prenderà atto di tutto quello che Orhan ha combinato in alleanza con Ali Galip e sarà sulle sue tracce per arrestarlo. Sapendo che Tahir è sotto il suo ricatto e per questo sta collaborando con lui — è stato lui l’artefice dell’evasione di İlyas — così gli chiederanno di aiutarli.

Per attirare Orhan, e soprattutto il suo capo, nella loro trappola, Tahir fingerà di avere per loro un carico di oro illegale che proverrebbe dall’Iran. In realtà sarà solo un camion colmo di lingotti falsi.

Il sacrificio finale di Tahir per Mehmet

Il capo di Orhan — di cui l’identità resterà per sempre avvolta nel mistero — ci cascherà in pieno e la polizia metterà in atto un agguato per arrestarlo. Ci sarà una sparatoria, durante la quale Tahir resterà gravemente ferito a causa di un proiettile.

Sarà l’unico a non indossare il giubbotto antiproiettile, scelta fatta per impedire al nemico di capire che è un collaboratore della polizia. Tahir si sacrificherà per salvare la vita di Mehmet e chiuderà gli occhi proprio tra le sue braccia.

L’arresto di Orhan Koşaner mentre Mehmet è in ospedale

Mentre tutti saranno al funerale di Tahir, Salim arresterà Orhan: “Ecco il simbolo della rettitudine, Orhan Koşaner. Alla fine la tua maschera è caduta. Finalmente tu, tutti i tuoi uomini e il tuo grande capo avete chiuso con i vostri affari criminali”. Orhan sarà sempre indispettito: “Che strano… mi aspettavo di essere ammanettato da Mehmet”.

“Mehmet è in ospedale. La morte di suo fratello è stata un duro colpo. Quel ragazzo è sempre stato molto fragile”, dirà Salim commosso. Orhan farà un sorrisino che non piacerà a Salim, che reagirà con rabbia: “Non hai un briciolo di umanità”.

“Sì, ce l’ho. Ma solo per chi amo. Dovrei provare pietà per chi voleva distruggermi?”, risponderà Orhan, ma le parole di Salim segneranno la sua fine: “Portatelo via. Non voglio più vederlo. Sbattetelo in cella”.