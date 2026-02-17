Io sono Farah raddoppia con due serate speciali domenica 22 e martedì 24 febbraio su Canale 5: con la fine di Chi vuol essere milionario e Colpa dei sensi, Mediaset dà ancora spazio alla tv soap turca.

Farah e Tahir avranno un nuovo grande obiettivo: salvare Gulsima, la nonna di Kerim, tenuta prigioniera in Iran da Behnam che l'aveva data per morta.

Chiude Gerry Scotti e Io sono Farah sbarca anche la domenica

Sarà una settimana ricca per Io sono Farah: i vertici Mediaset, infatti, hanno deciso di affidarsi alle storie del piccolo Kerim per sfidare la prima serata del Festival di Sanremo.

La soap, inoltre, andrà in onda anche domenica 22 febbraio e prenderà il posto di Chi vuol essere milionario. L'appuntamento con Gerry Scotti è giunto al capolinea e lo spazio lasciato vuoto dal quiz sarà occupato dalle storie di Farah. In questo modo, la dizi turca si avvia in fretta verso la conclusione visto che la seconda stagione in corso è anche l'ultima. Canale 5 punterà su Io sono Farah anche martedì 24 febbraio, serata che aprirà il Festival di Sanremo su Rai 1. La grande fiducia di Mediaset per la dizi turca è dovuta al fatto che il pubblico ha premiato con ottimi ascolti questo appuntamento e anche sui social si chiede più spazio per la soap.

La sfida con la prima serata del Festival di Sanremo

Io sono Farah va in onda dal lunedì al venerdì con un appuntamento pomeridiano che sfiora appena i dieci minuti, subito dopo Beautiful e prima di Forbidden fruit. L'appuntamento serale era stato fissato per il martedì ed è stato spostato al venerdì nelle ultime due settimane. Per la prossima, invece, Mediaset ha deciso di raddoppiare con il prime time di domenica e martedì. Non si esclude che si voglia testare l'andamento degli ascolti per piazzare al meglio Io sono Farah. Inoltre, è possibile che si assegni uno spazio serale anche a La forza di una donna, visti i cambiamenti del palinsesto dopo la fine di Chi vuol essere milionario e Colpa dei sensi.

Le trame di Io sono Farah, nei prossimi giorni si faranno sempre più avvincenti: dopo aver scoperto che sua madre è viva, la protagonista escogiterà un piano per salvarla dalla prigionia di Behnam. Ad aiutarla, come sempre, si sarà il suo amato Tahir.