Cambio programmazione per Io sono Farah nella fascia del prime time di Canale 5 durante la settimana del Festival di Sanremo.

Anche quest'anno, per cercare di sottrarre un po' di pubblico alla storica kermesse musicale condotta da Carlo Conti con la partecipazione di Laura Pausini, i vertici del Biscione hanno scelto di puntare sulla messa in onda delle serie turche per cercare di non crollare definitivamente nella fascia del prime time e quella scelta è la soap con Demet Ozdemir.

L'appuntamento con Io sono Farah non subirà degli stop in occasione della settimana del Festival di Sanremo 2026, bensì raddoppierà la messa in onda in prime time.

La soap opera, infatti, sarà trasmessa eccezionalmente anche martedì 24 febbraio dalle 22 alle 24:15 circa per sfidare la prima attesissima puntata del Festival della canzone italiana.

A tale appuntamento, poi, se ne aggiungerà anche un secondo che andrà in onda nel corso della serata di venerdì 27 febbraio, sempre nello slot di prime time al termine de La ruota della fortuna condotto da Gerry Scotti con la partecipazione di Samira Lui.

La doppia puntata di Io sono Farah in prime time

Una concorrenza decisamente accesa per Carlo Conti e i protagonisti del suo Festival, dato che quest'anno a dare filo da torcere alla kermesse potrebbe pensarci anche La ruota della fortuna, considerato il programma rivelazione della stagione televisiva per la rete ammiraglia del Biscione.

In questi mesi, infatti, il game show ha registrato una media di oltre 5,1 milioni di spettatori a serata con punte che hanno sfiorato i 6 milioni e quasi il 27% di share.

Numeri ben superiori rispetto a quelli registrati da Striscia la notizia che, nella passata stagione tv, aveva toccato la soglia negativa inferiore ai 2 milioni di spettatori contro la kermesse musicale di Rai 1 condotta sempre da Carlo Conti.

A dar fastidio al Festival, nelle due serate più attese, ci penserà anche Io sono Farah, che potrà contare su uno zoccolo duro di pubblico femminile, con la sua media di oltre 1,8 milioni di spettatori fissi a puntata su Canale 5.